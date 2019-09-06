Жительнице Новосибирска сделали ужасный маникюр в салоне красоты

Фото с сайта flamp.ru

Женщина потратила на маникюр 1500 рублей; результат она сравнивает с детским рисунком.

Разъярённая жительница Новосибирска опубликовала негативный отзыв на салон красоты. Своё мнение женщина высказала на сайте Flump.ru. Там же она опубликовала фото результата.

Клиентка салона рассказала, что она потратила на маникюр 1500 рублей, но результат не стоил того: покрытие легло неровно, пятна от лака остались на коже. Несмотря на некачественный результат, маникюр женщине делали три с половиной часа. Как выяснилось через несколько дней после маникюра, мастером сибирячки был ученик, но её об этом не предупредили.

«У мастера нет специального пылесоса ,все в пыли , приборы валяются по всему столу. Вечером того же дня, когда я ходила в салон, мастер написала мне, что по фото увидела , что белый гель немного неровно покрыт и предложила переделать. Я объяснила, что все ногти выполнены некачественно и переделывать у неё я не хочу. Также я попросила вернуть мне деньги, на что мастер сказала, что готова вернуть лишь 200 рублей», – пишет возмущённая клиентка салона.

После того, как женщина опубликовала отзыв на «Флампе», салон добавил её в чёрный список на всех страницах, а деньги возвращать мастер отказалась. Конструктивного ответа на претензию девушки также не последовало.

Напомним, в августе 2019 года жительница Новосибирска перестала выходить на улицу после неудачного окрашивания бровей.