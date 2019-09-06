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Чем кормить внуков-веганов советским бабушкам, показали в Новосибирске

Рубрика: общество

20.09.2019 16:51

Скриншот с канала YouTube

Выпускница НГУЭУ переехала в Германию и стала писательницей-веганом; дети питались постными блинами, варениками с картошкой и смузи с семенами чиа. 

Молодая писательница Александра Андерссон рассказала, как бабушки советской закалки могут подружиться с внуками-веганами с помощью кухни. Сегодня, 20 сентября, видео «Что едят мои дети-веганы у бабушки в Новосибирске» появилось на YouTube.

Видео с рецептами было снято в качестве фрагмента новой бесплатной книги «Веган для новичков». В рецепте бабушкиных блинов сливочное масло заменяют растительным, коровье молоко – овсяным, а также в тесто добавляют банан и два вида муки. 

Героями видео стали трое детей – две дочки и сын. После завтрака у бабушки семья веганов отправилась искать бездрожжевой и цельнозерновой хлеб, затем пообедала в веганском кафе «Мои манты» на Коммунистической. Здесь дети съели веганский «оливье» из овощей на пару и вареники из картошки.

Для ужина семья закупила брокколи, фасоль, огурцы и картошку. Все овощи были приготовлены отдельно и скормлены детям – они беспрекословно съели всё.

«Окей, если посмотреть на их питание – фрукты и зелень были в смузи утром и в течение дня, зерновые были во всех приёмах пищи, крахмал – вареники с картошкой, вечером красная фасоль. Из витаминов В12 я даю им пару капелек раз в пару дней, Омегу-3 на основе водорослей даю раз в неделю. Каждый день едим продукты, богатые Омегой-3 – на этот раз был смузи с семенами чиа. Хороший момент – давать ребёнку пить соевое молоко, и для детей оно намного лучше, чем покупной сок», – рассказала Александра Андерссон. 

Жительница Новосибирска Александра Андерссон стала бакалавром экономики в НГУЭиУ, а степень магистра международного бизнеса получала в Германии, в Университете Нюрнберга. C 2008 по 2016 годы женщина работала в отрасли энергетики больших гидроэлектростанций, занимаясь продажами турбин в Германии, а затем – генераторов ГЭС в Швеции. Александра Андерссон стала веганом более четырёх лет назад, за это время женщина родила трёх детей и начала пропагандировать правильное питание.

«Дети веганы, муж пока не веган», – написала Александра. 

Сейчас на канале блогера более 56 тысяч подписчиков, автор сделала книгу «Веган для новичков» бесплатной для скачивания и распространения. Видео набрало 14 тысяч просмотров и спровоцировало дискуссию о детях-веганах.

Напомним, в январе Роспотребнадзор предложил ужесточить правила питания в российских школах.

Никита Манько

Теги: пенсионеры еда дети писатель

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