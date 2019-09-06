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Дети получили ожоги в турецком отеле

Рубрика: проиcшествия

20.09.2019 11:23

фото с сайта pixabay.com

Двое детей из Екатеринбурга попали в больницу с сильными ожогами; всего пострадали восемь человек.

На ужине в турецком отеле гостей облили горящим маслом во время представления. Об этом сообщает уральский сайт «Е1». Инцидент произошёл во время последнего дня отдыха. Повар совершил ошибку при подаче блюда, и горящее масло полилось на сидящих рядом людей. 

Всего пострадали восемь человек. Двое из них – дети 3,5 и 10 лет. Мальчики сейчас находятся в турецкой больнице с ожогами второй и третьей степени. По словам отца пострадавших детей, отель оплатил лечение в местной клинике, перелёт домой и терапию в России. 

Как рассказал порталу отец мальчиков, на людях из-за масла сгорела одежда. А при очередной перевязке в больнице с его сына вместе с бинтами снималась кожа. Мужчину возмутило, что его соотечественники просто стояли в стороне и снимали происходящее на видео, в то время как помогали пострадавшим туристы из Европы. 

Напомним, месяц назад двое детей из Кемеровской области пострадали от возгорания в маршрутке. 

Эмиль Фукс

Теги: пострадали дети

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Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

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Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Сибиряк выловил огромного хищника в водах Иртыша

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Назван самый популярный цвет нового IPhone в Новосибирске

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирский футбольный клуб хотят признать банкротом

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Умную» транспортную систему внедрят в Новосибирске

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек

сегодня 08:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский волейболист получил травму на чемпионате Европы

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: яркое солнце и сильный ветер

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Что можно купить в Новосибирске по цене нового iPhone

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 20 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Грузовик отлетел в ограждение после столкновения с легковой машиной в Новосибирске

вчера 22:30 Хроника 0 Коммент.

Шесть человек вывели из пылающего барака в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

вчера 20:14 Хроника 0 Коммент.

«Шкода» опрокинулась на бок в час пик в Октябрьском районе

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей

вчера 17:44 Экономика 0 Коммент.

«Она может выкарабкаться»: пиар-директор Заворотнюк рассказала о шансах звезды на выздоровление

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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