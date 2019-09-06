Дети получили ожоги в турецком отеле

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Дети получили ожоги в турецком отелеРубрика: проиcшествия
20.09.2019 11:23
фото с сайта pixabay.com
Двое детей из Екатеринбурга попали в больницу с сильными ожогами; всего пострадали восемь человек.
На ужине в турецком отеле гостей облили горящим маслом во время представления. Об этом сообщает уральский сайт «Е1». Инцидент произошёл во время последнего дня отдыха. Повар совершил ошибку при подаче блюда, и горящее масло полилось на сидящих рядом людей.
Всего пострадали восемь человек. Двое из них – дети 3,5 и 10 лет. Мальчики сейчас находятся в турецкой больнице с ожогами второй и третьей степени. По словам отца пострадавших детей, отель оплатил лечение в местной клинике, перелёт домой и терапию в России.
Как рассказал порталу отец мальчиков, на людях из-за масла сгорела одежда. А при очередной перевязке в больнице с его сына вместе с бинтами снималась кожа. Мужчину возмутило, что его соотечественники просто стояли в стороне и снимали происходящее на видео, в то время как помогали пострадавшим туристы из Европы.
Напомним, месяц назад двое детей из Кемеровской области пострадали от возгорания в маршрутке.
Эмиль Фукс
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