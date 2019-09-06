Девочка-подросток заразилась ВИЧ от 45-летнего кемеровчанина во время секса за деньги

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Девочка-подросток заразилась ВИЧ от 45-летнего кемеровчанина во время секса за деньгиРубрика: проиcшествия
21.09.2019 09:44
Фото с сайта shutterstock.com
Мужчина заразил ещё трёх девушек; сейчас он приговорён к четырём годам колонии строгого режима.
Житель Кемерова совратил 16-летнюю девушку и заразил её ВИЧ-инфекцией. Об этом 20 августа сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.
Мужчина познакомился с подростком в сети. Девушка оказалась подругой его бывшей любовницы. Злоумышленник предложил девушке заняться с ним сексом за определённую плату. Кемеровчанин знал о том, что болен ВИЧ, но не стал рассказывать об этом жертве.
Девушка дала согласие на близость со зрелым мужчиной. Узнав, что она заражена ВИЧ, жертва обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что кемеровчанин заразил ещё троих девушек.
Осуждённый до конца расследования отказывался помогать сотрудникам правоохранительных органов и не признавал свою вину. Сейчас его приговорили к четырём годам колонии строгого режима.
Напомним, в августе 2019 года подростка изнасиловали безработные мужчина и женщина.
Дарья Мелехова
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