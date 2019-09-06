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Два соглашения заключил Сбербанк на «Технопроме-2019» в Новосибирске

Рубрика: бизнес

20.09.2019 11:32

Фото предоставлено Сбербанком России

Министерство экономического развития Новосибирской области и Сбербанк будут создавать благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности; соглашение с Агентством инвестиционного развития подразумевает развитие финансовых инструментов и внедрение элементов бережливого производства.

В первый день работы международного форума технологического развития «Технопром» Сбербанк подписал соглашение с министерством экономического развития Новосибирской области. Документ предусматривает совместную работу над созданием благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности новосибирских компаний.

Для реализации и развития экспортного потенциала компании могут использовать различные современные информационные ресурсы – так называемые акселерационные программы. Они позволяют адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, найти партнёров по бизнесу, заключить экспортные контракты, и, самое важное, показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность.

«Сбербанк помогает развивать экспортную деятельность своим клиентам. Для этого в экосистеме Сбербанка есть экспортный акселератор, который запущен в этом году совместно с Российским экспортным центром. Экспортная акселерация доступна для зарегистрированных пользователей онлайн-платформы "Банк бизнес-партнёров" – bankofpartners.com. Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнёров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортёров сервисы, в том числе и проверку надёжности потенциального партнёра по бизнесу в 47 странах мира. Итогом пребывания компании в акселераторе должен стать её бесшовный выход на внешние рынки», – рассказал Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.

Еще одно соглашение было подписано во второй день работы форума – банк установил партнёрские отношения с Агентством инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. В рамках соглашения с АИР Сбербанк будет принимать участие в развитии финансовых инструментов поддержки инвестиций и предпринимательства в Новосибирской области. На условиях государственного-частного и муниципально-частного партнёрства банк совместно с Агентством будет работать с различными проектами, в том числе и в сфере социальной и экономической инфраструктуры. Также Сбербанк готов выступить в качестве эксперта по инвестиционным проектам и проектам с государственно-частным партнерством.

Кроме того, Сбербанк будет участвовать в процессах внедрения бережливого производства и проектного управления в регионе. Это в том числе и проведение совместных с Агентством образовательных мероприятий, которые будут направлены на информирование о механизмах внедрения бережливого производства и проектного управления, а также привлечение к участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

«У Сбербанка богатый опыт внедрения бережливого производства – вот уже 11 лет (с 2008 года) внедряется ПСС (Производственная Система Сбербанка) с основой на бережливом производстве. Сбербанк с удовольствием делится знаниями с партнёрами банка по применению инструментов в проектной деятельности. Мы получаем положительную обратную связь об участии банка в проекте «Бережливая поликлиника», lean-проекте с МФЦ, обмене опытом с Западно-Сибирской железной дорогой и нацелены на плодотворное сотрудничество с Агентством инвестиционного развития НСО», – прокомментировал Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.

«Сотрудничество с банковским сообществом для привлечения финансирования в проекты – одно из важных направлений работы АИР. Эксперты Сбербанка будут давать предварительную оценку проектов по участию в льготных проектах кредитования, рекомендации по доработке проектов. Это поможет бизнесу более качественно готовить документацию, что повышает шансы на положительное решение по займу. Мы планируем также информационный обмен: АИР расскажет клиентам Сбербанка о мерах федеральной и региональной государственной поддержки бизнеса, а Сбербанк, в свою очередь, представит возможности заёмного финансирования для компаний, которые сопровождает АИР», – рассказал Александр Зырянов, генеральный директор Агентства инвестиционного развития.

Также спикеры банка приняли участие в работе двух площадок «Технопрома». Об «Умном городе» и проекте «Монитор мэра» руководству Новосибирска и всем гостям в зале рассказал директор направления РГС компании SberCloud Артур Саркисов. Советник председателя Сибирского банка Ольга Назаренко поделилась опытом банка в процессах внедрения механизмов ГЧП в развитии здравоохранения и внедрении инноваций.

Напомним, 19 сентября в Новосибирске открылся VII международный экономический форум технологического развития «Технопром-2019»

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирск Экспоцентр Сбербанк Новосибирск Технопром

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сегодня 08:21 Хроника 0 Коммент.

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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