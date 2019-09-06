Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берега

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Загорелась площадка со стройматериалами; никто не пострадал.

Возле ТЦ «Лента» на улице Большой, 256 загорелась открытая площадка со стройматериалами, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Возгорание произошло около часа назад.

Площадь пожара заняла около 40 квадратных метров. В течение нескольких минут пожарные ликвидировали открытое возгорание. Меньше чем через час все очаги были потушены окончательно, добавили в МЧС. От возгорания никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

Очевидцы говорят, что густые чёрные столбы дыма от горящего на левом берегу склада были видны даже с правого берега.

Напомним, сегодня произошёл пожар из-за воспламенения вытяжки в одном из ресторанов в центре Новосибирска.