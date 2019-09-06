Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берега

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Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берегаРубрика: проиcшествия
20.09.2019 15:15
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Загорелась площадка со стройматериалами; никто не пострадал.
Возле ТЦ «Лента» на улице Большой, 256 загорелась открытая площадка со стройматериалами, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Возгорание произошло около часа назад.
Площадь пожара заняла около 40 квадратных метров. В течение нескольких минут пожарные ликвидировали открытое возгорание. Меньше чем через час все очаги были потушены окончательно, добавили в МЧС. От возгорания никто не пострадал. Причины пожара выясняются.
Очевидцы говорят, что густые чёрные столбы дыма от горящего на левом берегу склада были видны даже с правого берега.
Напомним, сегодня произошёл пожар из-за воспламенения вытяжки в одном из ресторанов в центре Новосибирска.
Эмиль Фукс
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