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Экстрасенс назвал причину страшной болезни Анастасии Заворотнюк

Рубрика: общество

20.09.2019 09:21

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Актриса находится в коме из-за отёка мозга; у её палаты круглосуточно дежурит охрана.

Известная гадалка Галина Янко рассказала, почему со звездой сериала «Моя прекрасная няня» произошло такое несчастье. Об этом сообщает «Федеральное информационное агентство».

По словам ясновидящей, последняя стадия рака головного мозга у Анастасии – последствия порчи.

«Методы воздействия на человека показаны картой смерти. Это говорит о том, что человек специально делал ей порчу, чтобы довести её до могильной плиты», – рассказала Галина Янко, отметив, что недоброжелатель знаком лично с Заворотнюк и уже давно таит на неё злобу.

Гадалка также сообщила, что у актрисы есть все шансы выкарабкаться. Вероятность, что Анастасию всё-таки удастся вылечить, равняется примерно 65 %. 

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анастасия Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе весной 2019 года. Врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга. 

Напомним, 19 сентября врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк.

 

Никита Минин

Теги: кино онкология актриса

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Предложить новость

Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирский футбольный клуб хотят признать банкротом

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Умную» транспортную систему внедрят в Новосибирске

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек

сегодня 08:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский волейболист получил травму на чемпионате Европы

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: яркое солнце и сильный ветер

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Что можно купить в Новосибирске по цене нового iPhone

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 20 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Грузовик отлетел в ограждение после столкновения с легковой машиной в Новосибирске

вчера 22:30 Хроника 0 Коммент.

Шесть человек вывели из пылающего барака в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

вчера 20:14 Хроника 0 Коммент.

«Шкода» опрокинулась на бок в час пик в Октябрьском районе

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей

вчера 17:44 Экономика 0 Коммент.

«Она может выкарабкаться»: пиар-директор Заворотнюк рассказала о шансах звезды на выздоровление

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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