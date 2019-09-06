Экстрасенс назвал причину страшной болезни Анастасии Заворотнюк

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Экстрасенс назвал причину страшной болезни Анастасии ЗаворотнюкРубрика: общество
20.09.2019 09:21
фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram
Актриса находится в коме из-за отёка мозга; у её палаты круглосуточно дежурит охрана.
Известная гадалка Галина Янко рассказала, почему со звездой сериала «Моя прекрасная няня» произошло такое несчастье. Об этом сообщает «Федеральное информационное агентство».
По словам ясновидящей, последняя стадия рака головного мозга у Анастасии – последствия порчи.
«Методы воздействия на человека показаны картой смерти. Это говорит о том, что человек специально делал ей порчу, чтобы довести её до могильной плиты», – рассказала Галина Янко, отметив, что недоброжелатель знаком лично с Заворотнюк и уже давно таит на неё злобу.
Гадалка также сообщила, что у актрисы есть все шансы выкарабкаться. Вероятность, что Анастасию всё-таки удастся вылечить, равняется примерно 65 %.
Ранее Сиб.фм сообщал, что Анастасия Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе весной 2019 года. Врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга.
Напомним, 19 сентября врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк.
Никита Минин
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