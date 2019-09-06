ФК «Новосибирск» не смог противостоять «Сахалину» на выезде

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ФК «Новосибирск» не смог противостоять «Сахалину» на выездеРубрика: общество, спорт
20.09.2019 22:16
Фото с официального сайта ФК "Новосибирск"
Завершился очередной матч ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ; на выезде сибиряки не смогли противостоять напору «островитян».
Футболисты Новосибирска не смогли получить три очка в борьбе с «Сахалином». Итоговый счёт матча на южно-сахалинском стадионе «Спартак» 3:2. Поболеть за свою команду собрались всего 300 зрителей.
Первую половину матча новосибирцы не смогли собраться. На 13 минуте счёт открыл нападающий Пётр Иванов. Спустя шесть минут ещё один гол в ворота сибиряков забил капитан команды Муртази Алахвердов. А за десять минут до окончания тайма дубль оформил Пётр Иванов.
Во втором тайме новосибирская команда собралась. Однако победить соперника им не удалось. Дважды ворота «Сахалина» поражал на 52 и 75 минутах Александр Серасхов. Итоговый счёт – 3:2.
Как отметил главный тренер ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов, первый тайм игроки сыграли из рук вон плохо. Пропустили три мяча.
«Хотя первый реальный момент был у нас, когда мяч катился по ленточке, и нужно было его просто забить. Во втором тайме разозлились, но двух забитых мячей не хватило даже для ничьей», — сказал тренер.
Главный тренер ФК «Сахалин» Юрий Дроздов сообщил, что его подопечные играли достаточно агрессивно и при желании могли забить ещё несколько голов.
«Во втором тайме попытались сыграть по счёту, но две наших ошибки привели к двум пропущенным мячам. Началась нервотрёпка, но с задачей мы справились, продолжаем двигаться дальше», подвёл итог Юрий Дроздов.
По итогам 8 игр ФК «Новосибирск» занимает пятое место в турнирной таблице, опережая лишь ФК «Зенит» из Иркутска. В активе сибиряков 8 очков. До ближайшего к нам соперника барнаульского «Динамо» два очка.
Следующую игру футболисты «Новосибирска» проведут на домашнем стадионе «Спартак» 29 сентября.
Напомним, 9 сентября ФК «Новосибирск» сыграл вничью с барнаульским «Динамо».
Анатолий Якимов
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