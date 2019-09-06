Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоски

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Жителей Бердска встревожило неадекватное поведение девушки; полиция направила её в больницу.

Обнажённая девушка шокировала своим поведением жителей одного из микрорайонов Бердска. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 19 сентября вечером на улице Бобровой. По сообщениям очевидцев, молодая дама вела себя неадекватно, сильно шумела и громила продуктовые киоски. Буйную сибирячку задержали приехавшие правоохранители.

«Сотрудники полиции выехали на вызов и обнаружили обнажённую девушку. Её сначала доставили в отделение полиции, а оттуда перенаправили в медицинское учреждение для осмотра. Всё закончилось благополучно», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 5 сентября стало известно, что обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке.