Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоски

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Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоскиРубрика: общество
20.09.2019 13:47
фото Unsplash.com
Жителей Бердска встревожило неадекватное поведение девушки; полиция направила её в больницу.
Обнажённая девушка шокировала своим поведением жителей одного из микрорайонов Бердска. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошёл 19 сентября вечером на улице Бобровой. По сообщениям очевидцев, молодая дама вела себя неадекватно, сильно шумела и громила продуктовые киоски. Буйную сибирячку задержали приехавшие правоохранители.
«Сотрудники полиции выехали на вызов и обнаружили обнажённую девушку. Её сначала доставили в отделение полиции, а оттуда перенаправили в медицинское учреждение для осмотра. Всё закончилось благополучно», — рассказали в ведомстве.
Напомним, 5 сентября стало известно, что обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке.
Никита Минин
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