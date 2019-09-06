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ХК «Сибирь» одержал победу над «Амуром»

Рубрика: общество, спорт

20.09.2019 21:51

Завершился восьмой матч «Сибири» на регулярном чемпионате КХЛ; сибиряки не дали прервать затяжную серию поражений «Амура».

Проиграв два последних матча, «Сибирь» победила в напряжённой борьбе с хабаровским «Амуром». Хабаровчане атаковали активнее и больше, чем хозяева, однако не смогли прервать череду поражений.

Первый период начался с жёстких атак ворот сибиряков. Уже на второй минуте матча нападающий «Амура» прострелил ворота «Сибири» один на один, однако Сятери отразил опасную атаку щитком. Еще больше десятка атак совершили гости из хабаровска, но ни одна не привела к голу. Счёт на конец периода 0:0.

Вторую двадцатиминутку «Амур» вновь начал с нападения. Две опасные атаки отбил финский вратарь «Сибири». Спорный момент произошёл в середине периода. Защитник «тигров» бросил шайбу в ворота, однако на повторе выяснилось, что она отскочила от обеих штанг – попадания в створ не было. За пять минут до сирены новосибирцы открыли счёт – гол с передачи Чесалина забил защитник Илья Морозов. Оказавшийся в меньшинстве «Амур» не смог ответить результативной атакой.

С начала финального периода стало понятно, что «Сибирь» взяла инициативу в свои руки. Уже на второй минуте новый игрок «Сибири» Юусо Пуустинен забросил шайбу. За минуту до финальной сирены хабаровчанин Вячеслав Ушенин забросил шайбу, однако на исход матча это уже не повлияло. «Сибирь» выиграла со счётом 2:1.

«Сибирь» поднялась вверх по турнирной таблице. На счету новосибирского клуба 10 очков после 9 встреч. «Амур» по-прежнему остаётся аутсайдером, не выиграв ни одного матча.

Следующую игру «Сибирь» проведёт 23 сентября против казанского «Ак-Барса».

Напомним, 18 сентября «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору».

Эмиль Фукс

Теги: хоккей спорт ХК «Сибирь» кхл Новосибирск

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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