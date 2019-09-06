Мэр назначил нового главу Ленинского района Новосибирска

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Череда повышений сделала Александра Гриба главой одного из самых населённых районов города; его начальник ранее стал вице-мэром.

Анатолий Локоть утвердил нового главу Ленинского района Новосибирска. Сегодня, 20 сентября пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил об официальном вступлении в должность.

Само назначение произошло за два дня до этого – 18 сентября. Ранее Александр Гриб работал в должности замглавы Ленинского района, с июля стал врио своего начальника. Экс-глава Олег Клемешов тогда ушёл на повышение и с 15 июля стал вице-мэром Новосибирска по городскому хозяйству вместо уволившегося Данияра Сафиуллина.

Александр Владимирович Гриб окончил Кустанайский строительный техникум в 1985 году по специальности «промышленное и гражданское строительство» (квалификация – техник-строитель), работал плотником Диевского совхоза Кустанайской области. После службы в армии окончил «Нархоз», ныне – НГУЭИУ. С 1991 по 2009 годы Александр Гриб работал на предприятиях города.

Затем, с 2009 по 2014 годы А. Гриб работал заместителем гендиректора по социальным вопросам ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина». В 2014 стал замначальника управления специальной связи по Новосибирской области – филиала ФГУП «Главный центр специальной связи». С 2015 года по настоящее время работал первым заместителем главы администрации Ленинского района города Новосибирска.

Напомним, 4 сентября губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры