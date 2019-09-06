3 балла
+15
63.85 70.6
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

сегодня 20:01 Общество 0 Коммент.

Мэр назначил нового главу Ленинского района Новосибирска

сегодня 19:35 Политика 0 Коммент.

Вспышка туберкулёза началась в общежитии с 30 детьми под Новосибирском

сегодня 18:48 Общество 0 Коммент.

Только один субъект Сибири попал в список регионов с высокими зарплатами

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые милые кошки Новосибирского зоопарка

сегодня 16:15 Общество 0 Коммент.

Участникам «Кросса нации» в Новосибирске измерят давление и пульс

сегодня 15:42 0 Коммент.

За стриптиз отстранили врио начальника колонии

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берега

сегодня 15:15 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка погибла от передозировки лидокаина

сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озера

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсети

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Опасные волны: спасатели просят новосибирцев держаться подальше от воды

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский живодёр может сесть на пять лет

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоски

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Стихия идёт в Новосибирск: ураган оставил без света пять районов Омской области

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок отрубил топором пальцы младшему брату

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Мэр назначил нового главу Ленинского района Новосибирска

Рубрика: политика

20.09.2019 19:35

Скриншот из сюжета ГТРК "Новосибирск" на YouTube

 

Череда повышений сделала Александра Гриба главой одного из самых населённых районов города; его начальник ранее стал вице-мэром.

Анатолий Локоть утвердил нового главу Ленинского района Новосибирска. Сегодня, 20 сентября пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил об официальном вступлении в должность.

Само назначение произошло за два дня до этого – 18 сентября. Ранее Александр Гриб работал в должности замглавы Ленинского района, с июля стал врио своего начальника. Экс-глава Олег Клемешов тогда ушёл на повышение и с 15 июля стал вице-мэром Новосибирска по городскому хозяйству вместо уволившегося Данияра Сафиуллина.

Александр Владимирович Гриб окончил  Кустанайский строительный техникум в 1985 году по специальности «промышленное и гражданское строительство» (квалификация – техник-строитель), работал плотником Диевского совхоза Кустанайской области. После службы в армии окончил «Нархоз», ныне – НГУЭИУ. С 1991 по 2009 годы Александр Гриб работал на предприятиях города.

Затем, с 2009 по 2014 годы А. Гриб работал заместителем гендиректора по социальным вопросам ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина». В 2014 стал замначальника управления специальной связи по Новосибирской области – филиала ФГУП «Главный центр специальной связи». С 2015 года по настоящее время работал первым заместителем главы администрации Ленинского района города Новосибирска.

Напомним, 4 сентября губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

 

 

 

Никита Манько

Теги: мэрия отставки и назначения чиновники карьера

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

сегодня 20:01 Общество 0 Коммент.

Мэр назначил нового главу Ленинского района Новосибирска

сегодня 19:35 Политика 0 Коммент.

Вспышка туберкулёза началась в общежитии с 30 детьми под Новосибирском

сегодня 18:48 Общество 0 Коммент.

Только один субъект Сибири попал в список регионов с высокими зарплатами

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые милые кошки Новосибирского зоопарка

сегодня 16:15 Общество 0 Коммент.

Участникам «Кросса нации» в Новосибирске измерят давление и пульс

сегодня 15:42 0 Коммент.

За стриптиз отстранили врио начальника колонии

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берега

сегодня 15:15 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка погибла от передозировки лидокаина

сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озера

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсети

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Опасные волны: спасатели просят новосибирцев держаться подальше от воды

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский живодёр может сесть на пять лет

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоски

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Стихия идёт в Новосибирск: ураган оставил без света пять районов Омской области

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок отрубил топором пальцы младшему брату

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
02.09.2019

Явка о взятке в Биотехнопарке

Бывшему директору управляющей компан...

Читать далее
Image
29.08.2019

Мэр и остальные

Дебаты показали, что в городе есть настоящий лидер...

Читать далее
Image
31.05.2019

Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Ново...

Читать далее
Image
30.04.2019

Фокус на digital

Абоненты Tele2 стали чаще обращаться за поддержкой через мессенджер...

Читать далее
Image
20.03.2019

Развивай и властвуй

Эксперты и общественники обсудили первую «пятилетку» м...

Читать далее
Image
15.02.2019

Измученные «Нарданом»

Росимущество заманивает покупателей на распродажу...

Читать далее

Новости по теме

Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции 09.09.2019 Экс-глава Росавиации в Сибири предстал перед судом за взятки 04.09.2019

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

Image

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...