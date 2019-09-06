Назван самый популярный цвет нового IPhone в Новосибирске

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В России сегодня стартовали продажи новых «айфонов» одиннадцатого поколения; самой популярной моделью стал iPhone 11 Pro Max в зелёном цвете.

Продажи новых iPhone 11 стартовали сегодня в России. В Новосибирске специально к этой дате один из фирменных магазинов Apple, расположенный в ТРЦ «Аура», начал работать на час раньше.

«За несколько первых минут работы забрали уже три смартфона», – сообщили Сиб.фм в магазине.

Как рассказала Сиб.фм руководитель пресс-службы re:Store в России Людмила Семушина, интерес к новой линейке культовых смартфонов в этому году очень высокий. По её словам, спрос на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max кратно выше, чем на гаджеты предыдущего поколения. Более того, iPhone 11 Pro Max, цена которого начинается с 99 990 рублей, оказался востребованнее бюджетных iPhone 11 за 59 990 рублей.

«Наиболее востребованы модели в новом зелёном цвете с объёмом памяти 256 и 512 Гб», – уточнила Семушина. Она также добавила, что кроме зелёного покупатели активно приобретают смартфоны в цвете Space Gray.

Руководитель пресс-службы фирменных магазинов Apple в России уточнила, что специально для удобства клиентов за два дня до старта продаж был доступен предзаказ всех моделей, которые сегодня люди могут гарантировано получить без очередей.

«В розницу в наших магазинах, конечно, также можно приобрести новый iPhone. Пока дефицита нет», – уточнила она.

Напомним, 20 сентября Сиб.фм рассказывал, что можно купить в Новосибирске за 132 тысячи рублей – по цене нового iPhone 11 Pro Max с максимальным объёмом памяти.