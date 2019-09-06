Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону

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Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезонуРубрика: общество
20.09.2019 12:06
фото с сайта pixabay.com
Готовность жилищного фонда регионов СФО к началу отопительного сезона составила 98 %; при этом несколько городов округа находятся на особом контроле властей.
Полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по вопросу готовности регионов Сибири к отопительному сезону 2019-2020 годов. Большинство территорий СФО успели сделать необходимые запасы топлива и проинспектировать объекты ЖКХ, однако несколько населённых пунктов находятся на особом контроле властей. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента в округе.
Как прозвучало на совещании, запасы всех видов топлива сформированы в Республике Алтай, Республике Тыва, Новосибирской, Омской и Томской областях.
При этом в 40 населённых пунктах Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краёв, а также Иркутской области работа по созданию топливного запаса ещё продолжается.
По оценке специалистов, прошли проверку и признаны готовыми к работе около трети теплоисточников и инженерных сетей в округе.
Среди отстающих – Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская и Кемеровская области.
На особом контроле полпреда – территории, где подготовка к зиме идёт с отставанием от графика. Это Байкальск и ещё несколько городов Иркутской области, которые пострадали из-за паводка; города Новокузнецк, Киселёвск, Юрга Кемеровской области; города Черногорск, Сорск, посёлок Вершина Тёи Аскизского района, Боградский, Орджоникидзевский, Ширинский районы Республики Хакасия.
Полпред подчеркнул, что региональные органы власти несут полную ответственность за качественную и своевременную подготовку объектов энергетики к отопительному сезону.
«Их прямая задача – во взаимодействии с контрольно-надзорными органами, правоохранительными ведомствами и энергетическими компаниями обеспечить беспроблемное вхождение региона в зиму», – сказал Меняйло.
Напомним, 16 сентября Сиб.фм писал, что в Новосибирской области стартовал отопительный сезон.
Мария Машанова
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