Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону

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Готовность жилищного фонда регионов СФО к началу отопительного сезона составила 98 %; при этом несколько городов округа находятся на особом контроле властей.

Полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по вопросу готовности регионов Сибири к отопительному сезону 2019-2020 годов. Большинство территорий СФО успели сделать необходимые запасы топлива и проинспектировать объекты ЖКХ, однако несколько населённых пунктов находятся на особом контроле властей. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента в округе.

Как прозвучало на совещании, запасы всех видов топлива сформированы в Республике Алтай, Республике Тыва, Новосибирской, Омской и Томской областях.

При этом в 40 населённых пунктах Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краёв, а также Иркутской области работа по созданию топливного запаса ещё продолжается.

По оценке специалистов, прошли проверку и признаны готовыми к работе около трети теплоисточников и инженерных сетей в округе.

Среди отстающих – Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская и Кемеровская области.

На особом контроле полпреда – территории, где подготовка к зиме идёт с отставанием от графика. Это Байкальск и ещё несколько городов Иркутской области, которые пострадали из-за паводка; города Новокузнецк, Киселёвск, Юрга Кемеровской области; города Черногорск, Сорск, посёлок Вершина Тёи Аскизского района, Боградский, Орджоникидзевский, Ширинский районы Республики Хакасия.

Полпред подчеркнул, что региональные органы власти несут полную ответственность за качественную и своевременную подготовку объектов энергетики к отопительному сезону.

«Их прямая задача – во взаимодействии с контрольно-надзорными органами, правоохранительными ведомствами и энергетическими компаниями обеспечить беспроблемное вхождение региона в зиму», – сказал Меняйло.

Напомним, 16 сентября Сиб.фм писал, что в Новосибирской области стартовал отопительный сезон.