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Новосибирская пенсионерка создала инсталляцию из брошенных плюшевых мишек

Рубрика: культура

20.09.2019 16:38

Фото с сайта pixabay.com

Пенсионерка продолжает удивлять водителей в пробке ЖЭК-артом; взамен люди везут к ней ненужные и брошенные плюшевые игрушки. 

Жительница Новосибирска прославилась необычными инсталляциями в стиле ЖЭК-арт у фасада своего дома. Сегодня, 20 сентября, пенсионерка прокомментировала инсталляцию к Дню знаний на YouTube-канале Оксаны Руссо.

Тамара Павловна стала широко известной два года назад благодаря публикациям в новосибирских СМИ. Пользователи соцсетей называли её «Королевой ЖЭК-арта» – на волне популярного направления дворового творчества, которое известный галерист Марат Гельман называл ответвлением дадаизма. В 2017 году студенты РГГУ начали исследование ЖЭК-арта в рамках искусствоведения.

«Я придумала это сама, и вот это (указывает на десяток плюшевых медведей и других игрушек – прим. Сиб.фм) ваша братия подарила. Мне понравилась женщина, которая принесла огромного плюшевого медведя. Я говорю: "Как это вам и не жалко?", а она говорит, что надоел и полквартиры занимает. Водители очень многие улыбаются, и глаза квадратные у многих», – рассказала Тамара Павловна на видео. 

Новая инсталляция пенсионерки на улице Выборной посвящена началу учебного года и отказу от детства, которое символизируется потрёпанными мягкими игрушками. Посреди композиции расположены манекены с головами мальчика и девочки, одетые в костюм и школьную форму с красным галстуком. Работа пенсионерки также обращена к советскому прошлому – об этом напоминают красный галстук пионерки, а также расположенный в углу манекен подростка в костюме красноармейца – персонажа произведений Аркадия Гайдара.

Напомним, 6 сентября новый кавер Silenzium вызвал волну негодования у новосибирцев.

 

Никита Манько

Теги: современное искусство пенсионеры психология

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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