Новосибирский футбольный клуб хотят признать банкротом

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФК «СИБИРЬ»

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск стадиона «Спартак» о признании банкротом футбольного клуба «Сибирь»; основанием стал долг ФК, который превысил 24 миллиона рублей.

Футбольный клуб «Сибирь», кредиторская задолженность которого превысила 24 миллиона рублей, хотят признать банкротом. Соответствующий иск в суд подал конкурсный кредитор ОАО «Стадион "Спартак"». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

По данным региональных СМИ, общая сумма долгов клуба превышает 120 млн рублей. Из них порядка 1,3 млн – невыплаченная игрокам зарплата.

Судебное заседание, на котором рассмотрят иск о признании ФК «Сибирь» банкротом, назначено на 16 октября.

Как ранее сообщал Сиб.фм, из-за неэффективного управления руководства ФК «Сибирь» команда заняла 18-е место в первенстве Футбольной национальной лиги и в результате вылетела в Профессиональную футбольную лигу. После этого региональное правительство приняло решение о создании нового футбольного клуба «Новосибирск».

Напомним, 11 июня Сиб.фм писал, что футболисты «Сибири» направили президенту Российского футбольного союза открытое письмо о преднамеренном банкротстве клуба.