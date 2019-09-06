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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Новосибирский футбольный клуб хотят признать банкротом

Рубрика: общество, спорт

20.09.2019 09:41

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФК «СИБИРЬ»

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск стадиона «Спартак» о признании банкротом футбольного клуба «Сибирь»; основанием стал долг ФК, который превысил 24 миллиона рублей. 

Футбольный клуб «Сибирь», кредиторская задолженность которого превысила 24 миллиона рублей, хотят признать банкротом. Соответствующий иск в суд подал конкурсный кредитор ОАО «Стадион "Спартак"». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. 

По данным региональных СМИ, общая сумма долгов клуба превышает 120 млн рублей. Из них порядка 1,3 млн – невыплаченная игрокам зарплата. 

Судебное заседание, на котором рассмотрят иск о признании ФК «Сибирь» банкротом, назначено на 16 октября. 

Как ранее сообщал Сиб.фм, из-за неэффективного управления руководства ФК «Сибирь» команда заняла 18-е место в первенстве Футбольной национальной лиги и в результате вылетела в Профессиональную футбольную лигу. После этого региональное правительство приняло решение о создании нового футбольного клуба «Новосибирск». 

Напомним, 11 июня Сиб.фм писал, что футболисты «Сибири» направили президенту Российского футбольного союза открытое письмо о преднамеренном банкротстве клуба. 

Мария Машанова

Теги: спорт суд футбол Новосибирская область

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Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Сибиряк выловил огромного хищника в водах Иртыша

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Пожар и эвакуация в центре Новосибирска: подробности

сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Назван самый популярный цвет нового IPhone в Новосибирске

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Новосибирский футбольный клуб хотят признать банкротом

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Умную» транспортную систему внедрят в Новосибирске

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек

сегодня 08:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский волейболист получил травму на чемпионате Европы

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: яркое солнце и сильный ветер

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Что можно купить в Новосибирске по цене нового iPhone

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 20 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Грузовик отлетел в ограждение после столкновения с легковой машиной в Новосибирске

вчера 22:30 Хроника 0 Коммент.

Шесть человек вывели из пылающего барака в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

вчера 20:14 Хроника 0 Коммент.

«Шкода» опрокинулась на бок в час пик в Октябрьском районе

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей

вчера 17:44 Экономика 0 Коммент.

«Она может выкарабкаться»: пиар-директор Заворотнюк рассказала о шансах звезды на выздоровление

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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