Новосибирский футбольный клуб хотят признать банкротом

Лента новостейПредложить новость
Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города
Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону
Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек
Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей
«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Новосибирский футбольный клуб хотят признать банкротомРубрика: общество, спорт
20.09.2019 09:41
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФК «СИБИРЬ»
Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск стадиона «Спартак» о признании банкротом футбольного клуба «Сибирь»; основанием стал долг ФК, который превысил 24 миллиона рублей.
Футбольный клуб «Сибирь», кредиторская задолженность которого превысила 24 миллиона рублей, хотят признать банкротом. Соответствующий иск в суд подал конкурсный кредитор ОАО «Стадион "Спартак"». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.
По данным региональных СМИ, общая сумма долгов клуба превышает 120 млн рублей. Из них порядка 1,3 млн – невыплаченная игрокам зарплата.
Судебное заседание, на котором рассмотрят иск о признании ФК «Сибирь» банкротом, назначено на 16 октября.
Как ранее сообщал Сиб.фм, из-за неэффективного управления руководства ФК «Сибирь» команда заняла 18-е место в первенстве Футбольной национальной лиги и в результате вылетела в Профессиональную футбольную лигу. После этого региональное правительство приняло решение о создании нового футбольного клуба «Новосибирск».
Напомним, 11 июня Сиб.фм писал, что футболисты «Сибири» направили президенту Российского футбольного союза открытое письмо о преднамеренном банкротстве клуба.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города
Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону
Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек
Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей
«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
К зиме готовы
Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...
Новости по теме
Популярное