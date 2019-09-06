Новосибирский живодёр может сесть на пять лет

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Новосибирский живодёр может сесть на пять летРубрика: общество, проиcшествия
20.09.2019 13:49
фото с сайта pixabay.com
Житель Новосибирска издевался над собакой и задушил её; живодёр может отправиться в колонию на пять лет.
Мужчина в нетрезвом состоянии истязал дома собаку по кличке Шанти, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Новосибирец в апреле текущего года нашёл объявление о передаче щенка в добрые руки. Мужчина спешно созвонился с хозяевами собаки – подозреваемый настаивал на возможности забрать животное в тот же день. Люди не увидели злого умысла и на такси доставили собаку новому хозяину.
Спустя некоторое время живодёр в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил собаку, а затем задушил её поводком. Со слов обвиняемого, причина расправы над животным – непослушание собаки при дрессировке.
Прокурор Кировского районного суда Новосибирска запросил для мужчины пять лет колонии. Злоумышленник обвиняется по статье «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель, совершённое с применением садистских методов».
Напомним, 13 сентября живодёр из Новосибирской области повесил собаку на глазах у детей.
Эмиль Фукс
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