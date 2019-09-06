Опасные волны: спасатели просят новосибирцев держаться подальше от воды

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Сильные волны ожидаются в акваториях Новосибирской области из-за порывистого ветра; спасатели просят жителей держаться подальше от воды.

Отказаться в ближайшие дни от отдыха у водоёмов и плавания на маломерных судах попросили спасатели жителей Новосибирска. Из-за сильного ветра и больших волн в акваториях можно оказаться в ловушке непогоды, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Отдельные высокие волны способны накрыть или перевернуть лодку, сбить с курса, а при опрокидывании лодки удержаться на плаву без спасательного жилета практически невозможно. Кроме того, в грозу увеличивается вероятность поражения молнией, особенно на водоёмах», – предупредили спасатели.

В МЧС напомнили, что во время грозы нужно отойти на 20-30 метров в сторону от металлических предметов. Нежелательно также разговаривать по мобильному телефону.

В регионе сегодня объявлено экстренное предупреждение: ожидаются дожди с грозами, град и ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Напомним, 20 сентября Сиб.фм писал о последствиях ураганного ветра, который накануне ночью оставил без электричества пять районов Омской области.