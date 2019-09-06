Пожар и эвакуация в центре Новосибирска: подробности

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Из дома на Красном проспекте вывели 50 человек; предположительно, горит вентиляция.

На крыше здания на улице Красный проспект, 35 горит вентиляция. Об этом сообщил подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На месте находится несколько пожарных машин. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.

Как сообщили Сиб.фм в ГУ МЧС по Новосибирской области, открытое горение ликвидировали. Из здания, по словам МЧС, эвакуировали 50 человек. Горит вентиляционная шахта. Предварительная причина – возгорание жировых отложений в вытяжке. В помещении находятся несколько заведений – Drovamuka, «Аджикинежаль» и другие.

Напомним, два дня назад в Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Аура».