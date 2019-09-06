Путин наградил медалью бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области

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Путин наградил медалью бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской областиРубрика: политика, общество
20.09.2019 09:58
кадр из видео портала «Провинциальная Сибирь» на YouTube
Владимира Лаптева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»; сейчас он является членом Совета Федерации.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении россиян за добросовестную службу и особые заслуги. Такой чести удостоился и бывший депутат заксобрания Новосибирской области Владимир Лаптев.
«Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградить Лаптева Владимира Васильевича — члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности», – говорится в Указе президента № 459 от 19 сентября.
Владимир Лаптев является членом Совета Федерации с 2015 года. В его копилке уже есть такие награды, как медаль «За безупречную службу» от МВД, почётный знак Законодательного собрания Новосибирской области и медаль Законодательного собрания Новосибирской области «Общественное признание».
Напомним, 17 сентября стало известно, что Путин помиловал женщину-убийцу из Новосибирской области.
Никита Минин
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