Путин наградил медалью бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области

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Владимира Лаптева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»; сейчас он является членом Совета Федерации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении россиян за добросовестную службу и особые заслуги. Такой чести удостоился и бывший депутат заксобрания Новосибирской области Владимир Лаптев.

«Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградить Лаптева Владимира Васильевича — члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности», – говорится в Указе президента № 459 от 19 сентября.

Владимир Лаптев является членом Совета Федерации с 2015 года. В его копилке уже есть такие награды, как медаль «За безупречную службу» от МВД, почётный знак Законодательного собрания Новосибирской области и медаль Законодательного собрания Новосибирской области «Общественное признание».

Напомним, 17 сентября стало известно, что Путин помиловал женщину-убийцу из Новосибирской области.