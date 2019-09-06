Ребёнок отрубил топором пальцы младшему брату

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Мальчик по неосторожности лишил родственника двух пальцев; полиция проводит проверку.

Во время безобидной игры двухлетний ребёнок лишился двух пальцев рук. Об этом сообщают СМИ Алтайского края. Два брата играли вечером во дворе дома. Четырёхлетний мальчик нашёл бесхозный топор. Затем ребёнок случайно отрубил двухлетнему брату две фаланги на правой руке.

ГУ МВД по Алтайскому начала доследственную проверку, прокомментировали Сиб.фм в краевом Следкоме. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, условия и действия родителей в момент несчастного случая.

Напомним, в сентябре шестилетний ребёнок провёл неделю с трупом матери наедине.