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«Сибирь» встретится с «Амуром»Рубрика: общество, спорт
20.09.2019 09:49
Фото с сайта ХК «Сибирь»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» сыграет с хабаровским «Амуром»; букмекеры единогласно предрекают победу сибирякам.
Продолжается серия домашних встреч «Сибири». Сегодня новосибирцы примут гостей из Хабаровска на своём льду. Матч пройдёт в 19:30 по местному времени.
Последние два матча «Сибирь» проиграла с минимальным разрывом в дополнительное время. У «Амура» ситуация хуже – сейчас на счету аутсайдера Восточной конференции ни одной победы после восьми встреч.
Противостояние команд в предыдущих двух сезонах удачно складывалось в пользу «Сибири». Из семи встреч за два года новосибирцы не проиграли ни разу.
Букмекерские конторы единогласно ставят на победу «Сибири». Коэффициент на выигрыш новосибирцев – 1.9 против 3.6 у хабаровского клуба.
Напомним, 18 сентября «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору».
Эмиль Фукс
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