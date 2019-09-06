«Сибирь» встретится с «Амуром»

Фото с сайта ХК «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» сыграет с хабаровским «Амуром»; букмекеры единогласно предрекают победу сибирякам.

Продолжается серия домашних встреч «Сибири». Сегодня новосибирцы примут гостей из Хабаровска на своём льду. Матч пройдёт в 19:30 по местному времени.

Последние два матча «Сибирь» проиграла с минимальным разрывом в дополнительное время. У «Амура» ситуация хуже – сейчас на счету аутсайдера Восточной конференции ни одной победы после восьми встреч.

Противостояние команд в предыдущих двух сезонах удачно складывалось в пользу «Сибири». Из семи встреч за два года новосибирцы не проиграли ни разу.

Букмекерские конторы единогласно ставят на победу «Сибири». Коэффициент на выигрыш новосибирцев – 1.9 против 3.6 у хабаровского клуба.

Напомним, 18 сентября «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору».