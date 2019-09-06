Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

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Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в АрктикеРубрика: наука
21.09.2019 11:19
Фото с сайта Pixabay.com
Токсичные химические соединения переносятся на большие расстояния; из-за холода они дольше разлагаются и наносят больше вреда окружающей среде.
Сибирские учёные продемонстрировали технологии, которые позволят улучшить экологическую обстановку в Арктике. Об этом 20 сентября сообщило издание «Наука в Сибири».
Решение экологических проблем обсуждалось на VII Международном форуме технологического развития «Технопром». Новые технологии были разработаны в новосибирском Академгородке.
Доктор физико-математических наук Елена Багрянская рассказала о планах Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова по контролю за появлением стойких органических загрязнителей. Они долго разлагаются и угрожают как окружающей среде, так и здоровью людей.
Для улучшения экологической обстановки будут использованы нанопористые углеродные материалы, которые позволят лучше очищать питьевую воду, стоки и выбросы промышленных и энергетических предприятий. Также решить проблему позволит сверхзвуковое воздушно-плазменное напыление функциональных покрытий, которое послужит защитой от обледенения.
Из-за отсутствия света зимой и низкой температуры вредные вещества дольше разлагаются и приносят больше вреда окружающей среде. Поэтому новые технологии, защищающие от обледенения, могут уменьшить негативное влияние ядовитых химических веществ.
Сейчас специалисты подготовили проект по выявлению первичных источников загрязнения Мурманской области. Проект одобрен в первом и проходит второе чтение. Он должен пройти комиссию Арктического совета.
Напомним, в мае 2019 года губернатор Новосибирской области проверил экологическую обстановку в Искитиме.
Дарья Мелехова
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