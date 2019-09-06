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Сибирячка погибла от передозировки лидокаина

Рубрика: проиcшествия

20.09.2019 14:51

фото с сайта pixabay.com

Врач самостоятельно провел операцию без обследования; девушка скончалась через месяц. 

Пациентка омского Клинического онкологического диспансера погибла от передозировки лидокаина. Об этом сообщает СУ СКР по Омской области. Инцидент произошёл в марте прошлого года. Врач-онколог самостоятельно провёл девушке операцию по удалению рубцов. Перед хирургическим вмешательством мужчина не провёл необходимые обследования. В качестве местного анестетика врач использовал лидокаин, однако не рассчитал дозировку.

В ходе операции девушка потеряла сознание от передозировки лидокаина. Не приходя в себя, 23-летняя пациентка погибла спустя месяц от острой сердечной недостаточности. 

В ходе следствия мужчина не признавал свою вину, однако в скором времени удалось доказать прямую связь между хирургическим вмешательством врача и смертью девушки от отравления. Уголовное дело рассмотрит суд Омска. Доктора обвиняют в причинении смерти по осторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. 

Напомним, 10 сентября стало известно, что забывшему катетер в лёгком пациента врачу грозит долгий тюремный срок. 

Эмиль Фукс

Теги: Омская область врач

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Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берега

сегодня 15:15 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка погибла от передозировки лидокаина

сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

Жительнице Новосибирска сделали ужасный маникюр в салоне красоты

сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озера

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсети

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Опасные волны: спасатели просят новосибирцев держаться подальше от воды

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский живодёр может сесть на пять лет

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоски

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Стихия идёт в Новосибирск: ураган оставил без света пять районов Омской области

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок отрубил топором пальцы младшему брату

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Сибиряк выловил огромного хищника в водах Иртыша

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Пожар и эвакуация в центре Новосибирска: подробности

сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Назван самый популярный цвет нового IPhone в Новосибирске

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» встретится с «Амуром»

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирский футбольный клуб хотят признать банкротом

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Умную» транспортную систему внедрят в Новосибирске

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек

сегодня 08:21 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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