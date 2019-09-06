Сибирячка погибла от передозировки лидокаина

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Врач самостоятельно провел операцию без обследования; девушка скончалась через месяц.

Пациентка омского Клинического онкологического диспансера погибла от передозировки лидокаина. Об этом сообщает СУ СКР по Омской области. Инцидент произошёл в марте прошлого года. Врач-онколог самостоятельно провёл девушке операцию по удалению рубцов. Перед хирургическим вмешательством мужчина не провёл необходимые обследования. В качестве местного анестетика врач использовал лидокаин, однако не рассчитал дозировку.

В ходе операции девушка потеряла сознание от передозировки лидокаина. Не приходя в себя, 23-летняя пациентка погибла спустя месяц от острой сердечной недостаточности.

В ходе следствия мужчина не признавал свою вину, однако в скором времени удалось доказать прямую связь между хирургическим вмешательством врача и смертью девушки от отравления. Уголовное дело рассмотрит суд Омска. Доктора обвиняют в причинении смерти по осторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Напомним, 10 сентября стало известно, что забывшему катетер в лёгком пациента врачу грозит долгий тюремный срок.