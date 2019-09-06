Сибирячка родила пятого ребёнка с помощью врачей клиники СибГМУ

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Женщина и ребёнок чувствуют себя хорошо; роды прошли без осложнений.

Жительница Томска в 54 года родила пятого ребёнка с помощью специалистов клиники при вузе СибГМУ. Об этом сообщили сегодня, 20 сентября, на официальном сайте вуза.

В декабре 2018 года женщина обратилась в клинику с просьбой помочь ей забеременеть. Будущая мать держала себя в отличной форме, занималась танцами и тщательно следила за своим здоровьем. К тому же у неё уже было 4 ребёнка.

Женщине удалось забеременеть без проблем. Во время беременности она находилась под постоянным контролем врачей.

Женщина утверждает, что чувствует себя хорошо, ребёнок — тоже. Она благодарна докторам, которые помогли ей выносить и родить ребёнка в предпенсионном возрасте. Также мать уверяет других женщин, что бояться беременности после 50-лет не стоит.

Напомним, в июне 2019 года женщина родила ребёнка в автобусе в Красноярске.