Сибирячка родила пятого ребёнка с помощью врачей клиники СибГМУ

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Сибирячка родила пятого ребёнка с помощью врачей клиники СибГМУРубрика: общество
21.09.2019 10:16
Фото с сайта Pixabay.com
Женщина и ребёнок чувствуют себя хорошо; роды прошли без осложнений.
Жительница Томска в 54 года родила пятого ребёнка с помощью специалистов клиники при вузе СибГМУ. Об этом сообщили сегодня, 20 сентября, на официальном сайте вуза.
В декабре 2018 года женщина обратилась в клинику с просьбой помочь ей забеременеть. Будущая мать держала себя в отличной форме, занималась танцами и тщательно следила за своим здоровьем. К тому же у неё уже было 4 ребёнка.
Женщине удалось забеременеть без проблем. Во время беременности она находилась под постоянным контролем врачей.
Женщина утверждает, что чувствует себя хорошо, ребёнок — тоже. Она благодарна докторам, которые помогли ей выносить и родить ребёнка в предпенсионном возрасте. Также мать уверяет других женщин, что бояться беременности после 50-лет не стоит.
Напомним, в июне 2019 года женщина родила ребёнка в автобусе в Красноярске.
Дарья Мелехова
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