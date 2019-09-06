Сибиряк под наркозом таинственно исчез после операции

фото с сайта pixabay.com

В Железногорске нашли мужчину спустя четыре дня после его пропажи; пациент не помнит, как оказался в подвале.

В Красноярском крае спустя четыре дня поисковики нашли в подвале больницы пропавшего мужчину, который исчез сразу после проведённой операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Стрелка».

В понедельник мужчину привезли в медучреждение с острым панкреатитом. Врачи провели операцию и отвезли его в палату, из которой пациент просто ушёл, пройдя мимо занятых медиков и санитаров.

Поисковики прочесали территорию вокруг больницы и близлежащий лес. Правоохранители решили подключить к поиску собак: они-то и нашли пациента в подвале медучреждения. Как он там оказался, мужчина не помнит. Вероятно, он просто заблудился под действием наркоза.

Напомним, 14 сентября пожилая женщина в леопардовых штанах пропала в Новосибирске.