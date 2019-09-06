Сибиряк выловил огромного хищника в водах Иртыша

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Сибиряк выловил огромного хищника в водах ИртышаРубрика: общество
20.09.2019 11:52
фото из группы «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте»
Житель Тюмени поймал увесистую щуку; счастливый рыбак поделился фотографиями «крокодила» в сети.
Молодой парень из Сибири смог выловить в Иртыше гигантскую щуку. Фотографиями своего трофея рыбак поделился в группе «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте».
«Первый раз были на этом месте не зная местности и точек на водоеме, эхолота у нас нет, наш эхолот это карта, в общем, нашли по карте точки покубатурили и сплав, первый день порадовал трофеем на 8500кг, взяли на песках глубина 1,5 — 2,5 метра на перекате», – хвастается Макс (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
Сибиряк отмечает, что поездка вышла интересной и полной сюрпризов. Для Макса рыбалка – это спорт, в котором на первом месте стоят упорство и целеустремлённость. Начинающим рыбакам он советует тщательней анализировать водоёмы: только тогда можно добиться впечатляющих результатов и поймать подобных «монстров».
Напомним, 4 сентября супруга помогла жителю Куйбышева поймать большую щуку.
Никита Минин
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