Сибиряк задушил насмерть семилетнего мальчика

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Сибиряк задушил насмерть семилетнего мальчикаРубрика: проиcшествия
20.09.2019 10:24
Фото СУ СКР по Омской области
Омич из личной неприязни расправился с сыном сожительницы; подозреваемый скрывался в лесу.
Житель Омска убил семилетнего сына своей сожительницы на глазах у его младшего брата. Как сообщает СУ СКР по Омской области, 10 сентября мужчина находился в доме один с двумя малолетними детьми. Мать детей в момент совершения преступления находилась на работе. Вернувшись домой, она обнаружила тело семилетнего сына.
Подозрения матери сразу пали на сожителя – 30-летний омич был ранее судим за совершение краж. Больше недели мужчине удалось скрываться от правоохранителей, однако накануне подозреваемого в убийстве задержали в одном из лесов Омской области.
Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело за убийство малолетнего. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы по этой статье.
Напомним, 16 сентября житель Бурятии жестоко убил мать троих детей за измену со своим братом.
Эмиль Фукс
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