Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озера

фото из группы «Обь онлайн» соцсети «ВКонтакте»

В ближайшую субботу в городе Оби субботник по уборке Козловского озера превратится в концерт; солист новосибирской филармонии решил поддержать экологов.

В городе Оби Новосибирской области общественники решили очистить от мусора местную достопримечательность – Козловское озеро. Раньше тут была зона отдыха – люди купались и фотографировались. Сейчас водоём пришёл в полную негодность. В администрации города не знают, какой статус дать объекту. На уборку озера заключён договор с ООО «Экология Новосибирск», однако уборку здесь производят только местные жители.

Субботник, назначенный на 21 сентября, решил подержать солист новосибирской филармонии Владимир Коварский.

Он исполнит песни советских композиторов и вытащит из водоёма мусор.

Напомним, в Оби жители решили очистить озеро.