Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озера

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Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озераРубрика: общество
20.09.2019 14:11
фото из группы «Обь онлайн» соцсети «ВКонтакте»
В ближайшую субботу в городе Оби субботник по уборке Козловского озера превратится в концерт; солист новосибирской филармонии решил поддержать экологов.
В городе Оби Новосибирской области общественники решили очистить от мусора местную достопримечательность – Козловское озеро. Раньше тут была зона отдыха – люди купались и фотографировались. Сейчас водоём пришёл в полную негодность. В администрации города не знают, какой статус дать объекту. На уборку озера заключён договор с ООО «Экология Новосибирск», однако уборку здесь производят только местные жители.
Субботник, назначенный на 21 сентября, решил подержать солист новосибирской филармонии Владимир Коварский.
Он исполнит песни советских композиторов и вытащит из водоёма мусор.
Напомним, в Оби жители решили очистить озеро.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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