Стихия идёт в Новосибирск: ураган оставил без света пять районов Омской области

фото из группы «Подслушано Куйбышев» и «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Шквалистый ветер 19 сентября оставил без света пять районов Омской области, повредив десятки объектов инфраструктуры; в Новосибирске тоже готовятся к разгулу стихии.

В Омске продолжают устранять последствия ураганного ветра, который 19 сентября обрушился на регион. Минувшим вечером и ночью в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило около 50 звонков от жителей, которые сообщали об обрыве проводов, упавших деревьях и конструкциях. Об этом сообщается на сайте мэрии Омска.

«В населённому пункте идут оперативные работы по устранению неисправностей светофорных объектов, восстановлению линий электропередач, установке упавших дорожных знаков, возвращению на свои места остановочных павильонов, уборке повреждённых деревьев и небольшого числа уличных конструкций», – говорится на сайте администрации.

Сегодня, 20 сентября, в Новосибирской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в столице Сибири ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, а по некоторым районам – до 27 метров в секунду.

В мэрии Новосибирска подчеркнули, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм со ссылкой на региональное МЧС писал о надвигающихся на Новосибирск грозах и шквалистом ветре.