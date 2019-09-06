Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек

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Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человекРубрика: проиcшествия
20.09.2019 08:21
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Митсубиси влетел в дорожное ограждение в Ленинском районе; мужчину с травами доставили в больницу.
Серьёзная авария произошла по вине таксиста на пересечении улиц Титова и Серафимовича. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл вчера вечером. По словам очевидцев, водитель службы заказа «Лидер» ехал по улице Титова со стороны Маркса, когда резко повернул налево, создав аварийную ситуацию.
«Не предоставил преимущество Митсубиси. Водитель, уходя от столкновения, влетел в забор», — пишут подписчики сообщества.
Молодой владелец Митсубиси был госпитализирован с места происшествия со множеством травм. После аварии таксист, виновник ДТП, скрылся в неизвестном направлении. Вскоре на место аварии подошли пассажиры «Лидера» и подтвердили, что их водитель спровоцировал ДТП.
Напомним, 19 сентября «Шкода» опрокинулась на бок в час пик в Октябрьском районе.
Никита Минин
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