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Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек

Рубрика: проиcшествия

20.09.2019 08:21

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Митсубиси влетел в дорожное ограждение в Ленинском районе; мужчину с травами доставили в больницу.

Серьёзная авария произошла по вине таксиста на пересечении улиц Титова и Серафимовича. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл вчера вечером. По словам очевидцев, водитель службы заказа «Лидер» ехал по улице Титова со стороны Маркса, когда резко повернул налево, создав аварийную ситуацию.

«Не предоставил преимущество Митсубиси. Водитель, уходя от столкновения, влетел в забор», — пишут подписчики сообщества.

Молодой владелец Митсубиси был госпитализирован с места происшествия со множеством травм. После аварии таксист, виновник ДТП, скрылся в неизвестном направлении. Вскоре на место аварии подошли пассажиры «Лидера» и подтвердили, что их водитель спровоцировал ДТП. 

Напомним, 19 сентября «Шкода» опрокинулась на бок в час пик в Октябрьском районе. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ДТП авария

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Грузовик отлетел в ограждение после столкновения с легковой машиной в Новосибирске

вчера 22:30 Хроника 0 Коммент.

Шесть человек вывели из пылающего барака в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

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Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей

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вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

«Клуб директоров» обсудит с руководителями особенности интернет-маркетинга

вчера 16:44 Афиша 0 Коммент.

Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома

вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:06 Общество 0 Коммент.

В тюрьму за четыре флакона шампуня пойдёт бомж из Новосибирска

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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