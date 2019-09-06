Только один субъект Сибири попал в список регионов с высокими зарплатами

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Только один субъект Сибири попал в список регионов с высокими зарплатамиРубрика: общество
20.09.2019 16:22
фото с сайта pixabay.com
Красноярский край назван в числе субъектов России, где жители получают наиболее высокие зарплаты; на первом месте традиционно москвичи.
Названы шесть регионов России с самыми высокими зарплатами работающего населения. В списке оказался и один субъект СФО – Красноярский край. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роструд.
Кроме Красноярского края, в перечне регионов-счастливчиков Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и Якутия.
Исследование проводилось на основании данных о вакансиях с открытыми сведениями о зарплатах. Так, в Москве насчитывается более восьми тысяч рабочих мест, где готовы платить от 80 тысяч рублей в месяц и больше. Похожая ситуация в Красноярском крае – там семь тысяч выгодных вакансий. В остальных регионах, попавших рейтинг, эксперты нашли около двух тысяч предложений о работе с высоким уровнем жалования.
Отмечается также, что в Москве и Санкт-Петербурге большой спрос на специалистов в сфере информационных технологий, строительства и недвижимости. В Красноярском крае востребованы профессионалы в области производства, добывающей промышленности и транспорта.
Напомним, 17 сентября Сиб.фм рассказывал о регионах Сибири, которые могут принять участие в эксперименте по внедрению четырёхдневной рабочей недели.
Мария Машанова
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