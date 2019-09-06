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Только один субъект Сибири попал в список регионов с высокими зарплатами

Рубрика: общество

20.09.2019 16:22

фото с сайта pixabay.com

Красноярский край назван в числе субъектов России, где жители получают наиболее высокие зарплаты; на первом месте традиционно москвичи. 

Названы шесть регионов России с самыми высокими зарплатами работающего населения. В списке оказался и один субъект СФО – Красноярский край. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роструд. 

Кроме Красноярского края, в перечне регионов-счастливчиков Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и Якутия.

Исследование проводилось на основании данных о вакансиях с открытыми сведениями о зарплатах. Так, в Москве насчитывается более восьми тысяч рабочих мест, где готовы платить от 80 тысяч рублей в месяц и больше. Похожая ситуация в Красноярском крае – там семь тысяч выгодных вакансий. В остальных регионах, попавших рейтинг, эксперты нашли около двух тысяч предложений о работе с высоким уровнем жалования. 

Отмечается также, что в Москве и Санкт-Петербурге большой спрос на специалистов в сфере информационных технологий, строительства и недвижимости. В Красноярском крае востребованы профессионалы в области производства, добывающей промышленности и транспорта. 

Напомним, 17 сентября Сиб.фм рассказывал о регионах Сибири, которые могут принять участие в эксперименте по внедрению четырёхдневной рабочей недели. 

Мария Машанова

Теги: Сибирь зарплата Красноярский край доходы рейтинг

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сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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