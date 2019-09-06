Топ-5: самые милые кошки Новосибирского зоопарка

фото Новосибирского зоопарка и zoopicture.ru

Дикие животные часто сочетают в себе удивительную красоту и серьёзную опасность; редакция Сиб.фм выбрала самых умилительных представителей семейства кошачьих, которых можно увидеть в нашем зоопарке.

Перед их красивыми глазами невозможно устоять. Их хочется погладить и приласкать. Однако делать этого не стоит – их острые когти и зубы могут сильно ранить. Для наших читателей мы собрали вместе самых милых кошек Новосибирского зоопарка, прекрасных и опасных. В этом рейтинге вы не увидите львов, гепардов и тигров. Здесь оказались только самые необычные представители семейства кошачьих, о которых вы, возможно, даже и не слышали.

5. Виверровая кошка







Иногда этого зверя с грустными глазами называют кошкой-рыболовом за его умение мастерски ловить рыбу. Дикая кошка родом из юго-восточной Азии. В отличие от большинства кошачьих, виверровые кошки – превосходные пловцы и ныряльщики. Несмотря на свой милый вид, они имеют репутацию драчунов и забияк. В настоящее время данный вид внесён в Международную Красную книгу.

4. Маргай







Длиннохвостая кошка обитает во влажных густых вечнозелёных лесах Южной и Центральной Америки вплоть до Мексики. Своё видовое латинское название зверь получил в честь принца Максимилиана Вид-Нойвида, который собирал редких животных в Бразилии. «Королевская особа» находится под угрозой исчезновения из-за деятельности браконьеров. Когда смотришь в глаза маргая, создаётся впечатление, что он вот-вот заплачет.

3. Каракал







Известен также как степная рысь, потому что напоминает своего большого собрата. Он считается вредителем в Южной Африке, где такие кошки – обычное явление. В некоторых странах каракалов раньше тренировали в качестве ловчих животных для охоты на зайцев, мелких антилоп, лисиц, журавлей, голубей и другую дичь. Этот красивый котик с большими ушами тоже внесён в Международную Красную книгу.

2. Манул







Самый пугливый представитель нашего топа. Только взгляните в его глаза – он смотрит на людей так, будто его кто-то обидел. Кот распространен в Забайкалье, Горном Алтае, на юго-востоке Средней и Передней Азии. Сибирский манул приспособился к резко континентальному климату, поэтому ближе к зиме становится пухленьким и малоподвижным.

1. Барханный кот







Этот зверёк с глазами глубокими, как океан, считается самой мелкой из диких кошек. Барханный кот распространен в Северной Африке, на Аравийском полуострове, в Юго-Западной и Центральной Азии. Мех у животного густой и мягкий, предохраняющий тело от низких ночных температур. Окрас покровительственный, варьируется от песчаного до светло-серого. Нам эта кошечка напомнила Кота в сапогах из второй части мультфильма Шрека: она будто смотрит прямо в душу. Заслуженное первое место нашего рейтинга!

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