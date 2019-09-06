Убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже

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Минприроды России обновило данные о стоимости охотничьих животных; на некоторые виды особей она выросла сразу в 400 раз.

Охотничьи животные России подорожали почти в 400 раз. Это следует из документа Минприроды страны, которое пересмотрело в сторону увеличения список стоимости обителей леса и закрепило за каждой особью определённую цену. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, 21 вид лесной живности министерство оценило в 267 миллиардов рублей. При этом самыми дорогими представителями фауны стали лоси (88 млрд), косули (46,8 млрд) и дикие северные олени (28,7 млрд). Дешевле всего в ведомстве оценили ланей (57 миллионов), гибридов зубра с бизоном (51 млн) и муфлонов (25 млн).

Животных оценивают по так называемому сравнительному методу: на основу берётся стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь.

Напомним, 13 сентября Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области браконьеры заплатят около миллиона рублей за трёх убитых косуль.