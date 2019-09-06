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Убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже

Рубрика: общество

20.09.2019 13:23

фото с сайта pixabay.com

Минприроды России обновило данные о стоимости охотничьих животных; на некоторые виды особей она выросла сразу в 400 раз. 

Охотничьи животные России подорожали почти в 400 раз. Это следует из документа Минприроды страны, которое пересмотрело в сторону увеличения список стоимости обителей леса и закрепило за каждой особью определённую цену. Об этом сообщает РБК. 

По данным издания, 21 вид лесной живности министерство оценило в 267 миллиардов рублей. При этом самыми дорогими представителями фауны стали лоси (88 млрд), косули (46,8 млрд) и дикие северные олени (28,7 млрд). Дешевле всего в ведомстве оценили ланей (57 миллионов), гибридов зубра с бизоном (51 млн) и муфлонов (25 млн). 

Животных оценивают по так называемому сравнительному методу: на основу берётся стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь. 

Напомним, 13 сентября Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области браконьеры заплатят около миллиона рублей за трёх убитых косуль. 

Мария Машанова

Теги: охота дикие животные браконьеры лоси

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Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берега

сегодня 15:15 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка погибла от передозировки лидокаина

сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

Жительнице Новосибирска сделали ужасный маникюр в салоне красоты

сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озера

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсети

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Опасные волны: спасатели просят новосибирцев держаться подальше от воды

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский живодёр может сесть на пять лет

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоски

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Стихия идёт в Новосибирск: ураган оставил без света пять районов Омской области

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок отрубил топором пальцы младшему брату

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Сибиряк выловил огромного хищника в водах Иртыша

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Пожар и эвакуация в центре Новосибирска: подробности

сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Назван самый популярный цвет нового IPhone в Новосибирске

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» встретится с «Амуром»

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирский футбольный клуб хотят признать банкротом

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Умную» транспортную систему внедрят в Новосибирске

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек

сегодня 08:21 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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