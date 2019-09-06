Участникам «Кросса нации» в Новосибирске измерят давление и пульс

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Участникам «Кросса нации» в Новосибирске измерят давление и пульсРубрика: спорт
20.09.2019 15:42
фото с сайта pixabay.com
Массовый спортивный праздник «Кросс нации» пройдёт в Новосибирске 21 сентября; при наличии медицинской справки пробежать дистанцию может любой желающий.
Всероссийский день бега «Кросс наций» пройдёт 21 сентября в Новосибирске на Михайловской набережной. Ожидается, что в забеге впервые примут участие не только жители сибирской столицы, но и бегуны из Колывани, Коченёва, Кольцова и Оби. Об этом сообщается на сайте мэрии.
В пресс-службе уточнили, что в 11:45 участников масштабного спортивного праздника поприветствует глава города Анатолий Локоть.
Начиная с 2004 года в «Кроссе нации» в Новосибирске принимают участие любители бега разных возрастов – как профессиональные спортсмены, включая олимпийских чемпионов, так и любители. Главное условие допуска к соревнованиям – наличие медицинской справки.
«Её можно получить 20 сентября в медкабинете на стадионе "Спартак" или 21 сентября на Михайловской набережной. Участников будет осматривать терапевт, проверяя пульс, давление, общее самочувствие человека», – объяснили в оргкомитете.
Там также сообщили, что в 09:30 на набережной начнут работать раздевалки и камеры хранения – за ними будут следить сотрудники стадиона «Спартак». До 11:30 бегуны смогут пройти регистрацию и получить номера.
Для всех возрастных групп предусмотрены разные дистанции: 1000, 2500, 5000 и 10 000 метров. Первыми побегут дети – они стартуют в 12:00, следом – юноши и девушки в 12:30, после них на дорожку выйдут взрослые бегуны.
Награждение победителей забега назначено на 13:15.
В мэрии уточнили, что участников и болельщиков ждёт развлекательная программа: на набережной выступят творческие коллективы, будет работать полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей.
Напомним, 6 августа новосибирская спортсменка Елена Седова заняла первое место в полумарафоне «Северная столица».
Мария Машанова
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