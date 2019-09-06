«Умную» транспортную систему внедрят в Новосибирске

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Программа будет регулировать транспортные потоки; специальное оборудование повысит безопасность движения.

Интеллектуальную систему, которая будет следить за движением транспорта и пешеходов, в качестве эксперимента начнут внедрять в Новосибирске уже в 2019 году. Об этом ТАСС рассказала вице-президент «Ситроникс» Елена Шульгина.

Программа сама будет менять режим работы светофоров в начале осени, когда взрослые возвращаются из отпусков, а детям пора идти в школу – в это время нагрузка на дороги увеличивается, поэтому вмешательство системы поможет урегулировать движение транспорта.

Также специальное оборудование будет отслеживать передвижения пешеходов в ночное время, чтобы подсвечивать их прожектором. Так водителям будет легче заметить человека на дороге.

«Предполагается, что вся информационная система имеет единое управление, пользователем её является муниципалитет. Мы планируем взять в первую очередь сложные участки, которые испытывают высокую ежедневную или сезонную нагрузку — там эффект будет очень ощутимым», – отметила Елена Шульгина.

Напомним, 18 сентября международный форум «Технопром-2019» открылся в Новосибирске.