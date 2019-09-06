Упавшие деревья, оборванные ЛЭП, сорванная кровля: последствия урагана в пятницу

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Упавшие деревья, оборванные ЛЭП, сорванная кровля: последствия урагана в пятницуРубрика: общество, проиcшествия
20.09.2019 17:32
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Два экстренных случая из четырёх произошли в Ленинском районе; пострадавших от последствий нет.
Четыре дерева упало за день из-за аномально сильного ветра в Новосибирске, ответила пресс-служба мэрии города на запрос Сиб.фм. В Ленинском районе упавшее дерево сорвало воздушную линию электропередач. В том же районе тополь упал на трамвайные пути, загородив проезд транспорта. А в Кировском районе города тополь рухнул на проезжую часть. На правом берегу зафиксирован один случай – в Заельцовском районе дерево упало на газон. Кроме того, в Железнодорожном районе с крыши строящегося здания слетела кровля площадью один квадратный метр.
Обо всех аварийных случаях доложили коммунальным и управляющим компаниям для устранения последствий стихии. В происшествиях никто из жителей не пострадал, добавили в мэрии Новосибирска.
Напомним, накануне шквалистый ветер оставил без электричество жителей пяти районов Омска.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
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