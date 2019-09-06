Упавшие деревья, оборванные ЛЭП, сорванная кровля: последствия урагана в пятницу

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Два экстренных случая из четырёх произошли в Ленинском районе; пострадавших от последствий нет.

Четыре дерева упало за день из-за аномально сильного ветра в Новосибирске, ответила пресс-служба мэрии города на запрос Сиб.фм. В Ленинском районе упавшее дерево сорвало воздушную линию электропередач. В том же районе тополь упал на трамвайные пути, загородив проезд транспорта. А в Кировском районе города тополь рухнул на проезжую часть. На правом берегу зафиксирован один случай – в Заельцовском районе дерево упало на газон. Кроме того, в Железнодорожном районе с крыши строящегося здания слетела кровля площадью один квадратный метр.

Обо всех аварийных случаях доложили коммунальным и управляющим компаниям для устранения последствий стихии. В происшествиях никто из жителей не пострадал, добавили в мэрии Новосибирска.

Напомним, накануне шквалистый ветер оставил без электричество жителей пяти районов Омска.