В аэропорту Толмачёво зафиксирован рекорд

Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво

В новосибирском аэропорту 8 августа совершили 125 самолёто-вылетов; в обычные дни в среднем воздушная гавань совершает 104 взлётно-посадочных операции.

Пассажиропоток аэропорта Толмачёво в августе составил более 733 тысяч человек. Это почти на 11 % больше, чем годом ранее. Всего же за 8 месяцев аэропорт обслужил 4,45 миллиона пассажиров. Рост составил 14,9 %. При этом на 16,4 % выросло количество пассажиров на внутренних воздушных линиях – 3,255 миллиона, и на 10,9 % на международных – 1,195 миллиона.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво, по итогам восьми месяцев на 35 % увеличилось количество пассажиров, делающих в Новосибирске пересадку. При этом их доля в общем пассажиропотоке занимает более 26 %.

«Томск, Новокузнецк и Братск являются самыми динамичными направлениями на внутрироссийских авиалиниях. Рост пассажиропотока в эти города в августе составил 175,9 %, 169,7 % и 111 % соответственно», – уточнили в пресс-службе.

Из международных направлений наибольшее увеличение пассажиропотока зафиксирован в Наманган – 298,4 %, Иссык-Куль – 76,1 %, Караганду – 66,2 %. При этом больше всего пассажиров из Толмачёво летают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также Анталью, Пекин и Ларнаку.

Всего за период с января по август 2019 года в Толмачёво обслужили 21 530 самолёто-вылетов. Это на 12,5 % больше аналогичного периода 2018 года. В августе этого года таких операций выполнено 3240, это на 9,8 % больше уровня прошлого года.

Напомним, 6 сентября губернатор Новосибирской области обсудил с руководством «Почты России» строительство почтово-логистического комплекса в аэропорту Толмачёво.