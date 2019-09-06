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В аэропорту Толмачёво зафиксирован рекорд

Рубрика: общество

20.09.2019 10:06

Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво

В новосибирском аэропорту 8 августа совершили 125 самолёто-вылетов; в обычные дни в среднем воздушная гавань совершает 104 взлётно-посадочных операции.

Пассажиропоток аэропорта Толмачёво в августе составил более 733 тысяч человек. Это почти на 11 % больше, чем годом ранее. Всего же за 8 месяцев аэропорт обслужил 4,45 миллиона пассажиров. Рост составил 14,9 %. При этом на 16,4 % выросло количество пассажиров на внутренних воздушных линиях – 3,255 миллиона, и на 10,9 % на международных – 1,195 миллиона.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво, по итогам восьми месяцев на 35 % увеличилось количество пассажиров, делающих в Новосибирске пересадку. При этом их доля в общем пассажиропотоке занимает более 26 %.

«Томск, Новокузнецк и Братск являются самыми динамичными направлениями на внутрироссийских авиалиниях. Рост пассажиропотока в эти города в августе составил 175,9 %, 169,7 % и 111 % соответственно», – уточнили в пресс-службе.

Из международных направлений наибольшее увеличение пассажиропотока зафиксирован в Наманган – 298,4 %, Иссык-Куль – 76,1 %, Караганду – 66,2 %. При этом больше всего пассажиров из Толмачёво летают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также Анталью, Пекин и Ларнаку.

Всего за период с января по август 2019 года в Толмачёво обслужили 21 530 самолёто-вылетов. Это на 12,5 % больше аналогичного периода 2018 года. В августе этого года таких операций выполнено 3240, это на 9,8 % больше уровня прошлого года.

Напомним, 6 сентября губернатор Новосибирской области обсудил с руководством «Почты России» строительство почтово-логистического комплекса в аэропорту Толмачёво.

 

Анатолий Якимов

Теги: авиация Толмачёво новосибирск

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Новосибирский футбольный клуб хотят признать банкротом

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

«Умную» транспортную систему внедрят в Новосибирске

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек

сегодня 08:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: яркое солнце и сильный ветер

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 22:30 Хроника 0 Коммент.

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вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

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вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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