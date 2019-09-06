В Москве отпустили из СИЗО актёра Устинова

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Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры; актёра Павла Устинова отпустили из СИЗО.

Сегодня Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде актёра Павла Устинова.

Дома Устинов пробудет до 26 сентября — на этот день означено апелляционное рассмотрение приговора, сообщил “Комметрсант”.

«С ходатайством в суд вышестоящей инстанции обратился представитель Генпрокуратуры Пономарев»,— сообщила судья Юлия Манеркина.

Доводами ходатайства стали в том числе многочисленные положительные характеристики, поручительства (в т. ч. народного артиста России, руководителя Высшей школы сценических искусств Константина Райкина, у которого учился господин Устинов).

Напомним, в июле новосибирцев пригласили в кино ради спасения Лаврентия Сорокина.