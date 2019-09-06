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В Москве отпустили из СИЗО актёра Устинова

Рубрика: общество

20.09.2019 18:21

фото twitter.com

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры; актёра Павла Устинова отпустили из СИЗО. 

Сегодня Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде актёра Павла Устинова.  

Дома Устинов пробудет до 26 сентября — на этот день означено апелляционное рассмотрение приговора, сообщил “Комметрсант”. 

«С ходатайством в суд вышестоящей инстанции обратился представитель Генпрокуратуры Пономарев»,— сообщила судья Юлия Манеркина.  

Доводами ходатайства стали в том числе многочисленные положительные характеристики, поручительства (в т. ч. народного артиста России, руководителя Высшей школы сценических искусств Константина Райкина, у которого учился господин Устинов). 

Напомним, в июле новосибирцев пригласили в кино ради спасения Лаврентия Сорокина. 

Татьяна Картавых

Теги: театр суд актёр

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Предложить новость

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

сегодня 20:01 Общество 0 Коммент.

Мэр назначил нового главу Ленинского района Новосибирска

сегодня 19:35 Политика 0 Коммент.

Вспышка туберкулёза началась в общежитии с 30 детьми под Новосибирском

сегодня 18:48 Общество 0 Коммент.

Только один субъект Сибири попал в список регионов с высокими зарплатами

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые милые кошки Новосибирского зоопарка

сегодня 16:15 Общество 0 Коммент.

Участникам «Кросса нации» в Новосибирске измерят давление и пульс

сегодня 15:42 0 Коммент.

За стриптиз отстранили врио начальника колонии

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берега

сегодня 15:15 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка погибла от передозировки лидокаина

сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озера

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсети

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Опасные волны: спасатели просят новосибирцев держаться подальше от воды

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский живодёр может сесть на пять лет

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоски

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Стихия идёт в Новосибирск: ураган оставил без света пять районов Омской области

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок отрубил топором пальцы младшему брату

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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