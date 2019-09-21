В Новосибирске состоится торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей

Фото предоставлено Торгово-промышленной палатой Новосибирской области

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана и Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» организуют официальную торгово–экономическую миссию в город Новосибирск; она пройдёт 25 сентября.

Биржа деловых контактов в формате B2B, целью которой является налаживание прямых контактов, развитие деловых связей между казахстанскими и российскими компаниями будет проходить 25 сентября в Marins Park Hotel. Начало мероприятия в 09:30. Компании с казахстанской стороны будут представлены производителями в следующих сферах: продукты питания (молочная продукция, пищевая соль, рыбная продукция), электротехническое оборудование, химическая продукция, машиностроение, текстильная продукция, строительные материалы.

Приглашаем деловые круги, закупочные компании и торговые сети города Новосибирска принять участие в указанном мероприятии.

По всем организационным вопросам и регистрации участников просим обращаться к сотрудникам по телефону: (383) 363-27-53 или направить на электронный адрес: ves@ngtpp.ru .

Время: 25 сентября, 09:30 – 13:00

Место: город Новосибирск, улица Вокзальная Магистраль, 1, 2 этаж, банкетный зал

Участие в мероприятии бесплатное!