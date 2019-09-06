Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

Скриншот из видео

Женщина грубо обращалась с детьми на прогулке; жители Омска выразили своё негодование в соцсетях.

Воспитательница детского сада №187 в Омске грубо обращалась с детьми во время прогулки. Видео с поведением женщины опубликовали в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Ролик сняла очевидица из окна своей квартиры.

На кадрах видно, что женщина дёргает детей за руки, а одного даже пнула ногой. У подписчиков сообщества поступок женщины вызвал спорные эмоции. Кто-то счёл её поступок неправомерным и несправедливым по отношению к малышам.

«Ребенок чувствует отношение к себе. Если с ним обращаются грубо и всегда орут, то пропадает желание ходить в детский сад. Я каждое утро наблюдаю за ребятишками, и многие плачут и не хотят идти в группу», – пишет местная жительница.

«Это дети ещё довольно спокойно себя ведут. И все равно дергает их. А что же творится, когда нет лишних глаз…», – высказала своё мнение читательница сообщества.

Однако некоторые сочли, что это лишь воспитательные меры, которые в некоторых случаях имеют место быть.

«А что не так? Не пнула, а подтолкнула слегка. Не хочу вас огорчать, дорогие родители, но я уже лет десять снимаю фото и видео в детсадах и не только на утренниках, но и так называемый "день в группе". Поверьте мне, сначала меня это ужасало, но потом понял, что 99 из 100 воспитателей именно так себя и ведут с детьми. Ничего необычного. Иногда даже полезно», – пишет омич.

По факту инцидента сотрудники ГУ МВД по Омской области организуют проверку этого детского сада.

Напомним, в мае 2019 года воспитатель частного детсада избила двухлетнего мальчика в Бердске.