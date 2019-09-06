3 балла
+15
63.85 70.6
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

сегодня 20:01 Общество 0 Коммент.

Мэр назначил нового главу Ленинского района Новосибирска

сегодня 19:35 Политика 0 Коммент.

Вспышка туберкулёза началась в общежитии с 30 детьми под Новосибирском

сегодня 18:48 Общество 0 Коммент.

Только один субъект Сибири попал в список регионов с высокими зарплатами

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые милые кошки Новосибирского зоопарка

сегодня 16:15 Общество 0 Коммент.

Участникам «Кросса нации» в Новосибирске измерят давление и пульс

сегодня 15:42 0 Коммент.

За стриптиз отстранили врио начальника колонии

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берега

сегодня 15:15 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка погибла от передозировки лидокаина

сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озера

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсети

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Опасные волны: спасатели просят новосибирцев держаться подальше от воды

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский живодёр может сесть на пять лет

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоски

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Стихия идёт в Новосибирск: ураган оставил без света пять районов Омской области

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок отрубил топором пальцы младшему брату

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Вспышка туберкулёза началась в общежитии с 30 детьми под Новосибирском

Рубрика: общество

20.09.2019 18:48

Фото Ирины Форрат

Больные открытой формой туберкулёза появились на двух этажах здания с дефектами отопления; вместе с ними проводят время более 30 детей.

Жильцы бывшего общежития в городе Обь столкнулись с требованием пройти поголовную флюрографию из-за вспышки туберкулёза. Сегодня, 20 сентября местные жители рассказали об угрозе эпидемии в доме с общими душевыми и кухнями.

Туберкулёз проник в общежитие ещё в марте этого года – тогда на пятом этаже возник жилец, который вернулся из тюрьмы. По словам Ирины Форрат после этого случая всех жильцов заставили пройти флюорографию, а мужчину выселили. Однако уже в мае уже на втором этаже появился ещё один жилец с туберкулёзом. Теперь их трое, и жильцы точно знают только про второй и пятый этаж.

«В больнице неофициально нам говорили, что они больны открытой формой туберкулёза. Недавно бывшему общежитию ЖКО «Аэропорт» дали статус многоквартирного дома – но общие кухни, душевые, сушилки и туалеты у нас остались. Всего 142 комнаты, детей живёт очень много – на втором 17-ть, а на верхних ещё больше – там многодетные семьи. Администрация Оби не реагирует на жалобы, как и областной минздрав. У нас здесь ещё плесень и грибок, и всем страшно», –  рассказала Сиб.фм местная жительница Ирина Форрат.

Само бывшее общежитие в плохом состоянии – из-за парения теплоузла в левом крыле стены начали мокреть, а кирпич крошиться. С началом нового теплосезона появились новые трещины в доме. Жильцы дома делали запросы во все инстанции, но даже общественная организация «Гражданский патруль» не смогла получить четкого ответа от администрации города Обь.

«Каждый раз проезжающий поезд или взлетающий самолёт трясёт наш дом и мы боимся, что жильё резко станет аварийным. Пока что будем добиваться от минздрава и прокуратуры решения по больным туберкулёзом, нам помогает депутат КПРФ Виктор Стрельников, он направил все запросы. Страшно заболеть и страшно оказаться под угрозой обрушения, как в доме Военный городок, 110», – сообщила Ирина Форрат.

Редакция Сиб.фм будет следить за развитием событий и подготовит запросы во все инстанции.

Напомним, 27 августа эвакуированным жильцам аварийного дома в Оби обещали снять квартиры за счёт бюджета.

Никита Манько

Теги: вспышки инфекций ЖКХ дети туберкулёз

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

сегодня 20:01 Общество 0 Коммент.

Мэр назначил нового главу Ленинского района Новосибирска

сегодня 19:35 Политика 0 Коммент.

Вспышка туберкулёза началась в общежитии с 30 детьми под Новосибирском

сегодня 18:48 Общество 0 Коммент.

Только один субъект Сибири попал в список регионов с высокими зарплатами

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые милые кошки Новосибирского зоопарка

сегодня 16:15 Общество 0 Коммент.

Участникам «Кросса нации» в Новосибирске измерят давление и пульс

сегодня 15:42 0 Коммент.

За стриптиз отстранили врио начальника колонии

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берега

сегодня 15:15 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка погибла от передозировки лидокаина

сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озера

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсети

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Опасные волны: спасатели просят новосибирцев держаться подальше от воды

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский живодёр может сесть на пять лет

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоски

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Стихия идёт в Новосибирск: ураган оставил без света пять районов Омской области

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок отрубил топором пальцы младшему брату

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Названы регионы Сибири, где не успели подготовиться к отопительному сезону

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.05.2019

Скинь мячик, депутат!

Как вернуть детей во дворы и куда улетают «лебеди из...

Читать далее
Image
30.04.2019

«Плющихинский» лохотрон

За «коммуналку» в Новосибирске дважды платит ...

Читать далее
Image
09.04.2019

Судить нас будут по нашим делам

СГК планирует отремонтировать 27 ...

Читать далее

Новости по теме

Чем кормить внуков-веганов советским бабушкам, показали в Новосибирске сегодня 16:51 Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей вчера 16:25

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

Image

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...