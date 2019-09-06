Вспышка туберкулёза началась в общежитии с 30 детьми под Новосибирском

Фото Ирины Форрат

Больные открытой формой туберкулёза появились на двух этажах здания с дефектами отопления; вместе с ними проводят время более 30 детей.

Жильцы бывшего общежития в городе Обь столкнулись с требованием пройти поголовную флюрографию из-за вспышки туберкулёза. Сегодня, 20 сентября местные жители рассказали об угрозе эпидемии в доме с общими душевыми и кухнями.

Туберкулёз проник в общежитие ещё в марте этого года – тогда на пятом этаже возник жилец, который вернулся из тюрьмы. По словам Ирины Форрат после этого случая всех жильцов заставили пройти флюорографию, а мужчину выселили. Однако уже в мае уже на втором этаже появился ещё один жилец с туберкулёзом. Теперь их трое, и жильцы точно знают только про второй и пятый этаж.

«В больнице неофициально нам говорили, что они больны открытой формой туберкулёза. Недавно бывшему общежитию ЖКО «Аэропорт» дали статус многоквартирного дома – но общие кухни, душевые, сушилки и туалеты у нас остались. Всего 142 комнаты, детей живёт очень много – на втором 17-ть, а на верхних ещё больше – там многодетные семьи. Администрация Оби не реагирует на жалобы, как и областной минздрав. У нас здесь ещё плесень и грибок, и всем страшно», – рассказала Сиб.фм местная жительница Ирина Форрат.

Само бывшее общежитие в плохом состоянии – из-за парения теплоузла в левом крыле стены начали мокреть, а кирпич крошиться. С началом нового теплосезона появились новые трещины в доме. Жильцы дома делали запросы во все инстанции, но даже общественная организация «Гражданский патруль» не смогла получить четкого ответа от администрации города Обь.

«Каждый раз проезжающий поезд или взлетающий самолёт трясёт наш дом и мы боимся, что жильё резко станет аварийным. Пока что будем добиваться от минздрава и прокуратуры решения по больным туберкулёзом, нам помогает депутат КПРФ Виктор Стрельников, он направил все запросы. Страшно заболеть и страшно оказаться под угрозой обрушения, как в доме Военный городок, 110», – сообщила Ирина Форрат.

Редакция Сиб.фм будет следить за развитием событий и подготовит запросы во все инстанции.

Напомним, 27 августа эвакуированным жильцам аварийного дома в Оби обещали снять квартиры за счёт бюджета.