Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

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Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея РоссииРубрика: общество, спорт
20.09.2019 20:01
Фото предоставлено Александром Свириденко
Хоккеистки из Новосибирской области подобрались к тройке сильнейших из Москвы и Нижнего Новгорода; команда готовилась в товарищеских матчах против мальчиков.
Женская команда хоккейного клуба «Кристалл» из Бердска подобралась к тройке самых сильных клубов хоккея юниорок в стране. Сегодня, 20 сентября тренер Александр Свириденко рассказал Сиб.фм об итогах первого этапа Чемпионата России по женскому хоккею среди юниорок.
Девушки обыграли на льду команды традиционно сильных в мужском хоккее с шайбой регионов – Челябинскую, Свердловскую области и команду юниорок из Санкт-Петербурга. Уступить пришлось трём сильнейшим командам хоккеисток – из Московской области, города Москва и хозяек чемпионата – команду Нижегородской области. За полгода с лишним «Кристалл» поднялся на одно место среди сильнейших школьниц-спортсменок, ранее по результатам «Золотой шайбы» команда входила в пятёрку лучших по стране.
«На первом этапе мы показали очень приличный результат, после прошлого сезона нас недооценили многие соперники. На предсезонке мы сыграли много товарищеских матчей, семь из которых провели против мальчиков. Просматриваются проблемы, это отсутствие центральных нападающих – у нас она одна и собирается перейти в женскую команду «СКИФ», на уровень выше и из-за предложенных условий. Сейчас мы ищем нападающую и защитницу, будем готовиться ко второму этапу чемпионата в конце октября», – сообщила Александр Свириденко.
После второго этапа ЖХК «Кристалл» поедет на сборы Сборной Сибирского и Дальневосточного Федерального округа, затем отправится на первенство Сборных команд федеральных округов в Тульскую область. По мнению тренера, это будет самый серьёзный турнир в сезоне.
Напомним, 3 сентября ХК«Сибирь» победила в первом матче нового сезона КХЛ.
Никита Манько
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