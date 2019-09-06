За стриптиз отстранили врио начальника колонии

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За стриптиз отстранили врио начальника колонииРубрика: общество, проиcшествия
20.09.2019 15:35
Скриншот с видео Telegram-канала krsk1
Видео с откровенными танцами опубликовали сотрудники колонии; ФСИН начал служебную проверку.
Руководство ГУФСИН по Красноярскому краю начало служебную проверку из-за опубликованного в сети видео. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На ролике видно, как сотрудники красноярской колонии-поселения № 14 в служебной форме танцуют, раздеваясь ближе к концу видео.
На время служебной проверки временно исполняющий обязанности начальника КП-14 отстранён от работы. Представители ФСИН в комментарии добавили, что действия проходили в одном из сельских клубов, а не на территории колонии.
Напомним, в августе один из сотрудников новосибирской колонии № 2 предлагал за миллион рублей освободить заключённого.
Эмиль Фукс
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