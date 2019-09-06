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За стриптиз отстранили врио начальника колонии

Рубрика: общество, проиcшествия

20.09.2019 15:35

Скриншот с видео Telegram-канала krsk1

Видео с откровенными танцами опубликовали сотрудники колонии; ФСИН начал служебную проверку.

Руководство ГУФСИН по Красноярскому краю начало служебную проверку из-за опубликованного в сети видео. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На ролике видно, как сотрудники красноярской колонии-поселения № 14 в служебной форме танцуют, раздеваясь ближе к концу видео. 

На время служебной проверки временно исполняющий обязанности начальника КП-14 отстранён от работы. Представители ФСИН в комментарии добавили, что действия проходили в одном из сельских клубов, а не на территории колонии. 

Напомним, в августе один из сотрудников новосибирской колонии № 2 предлагал за миллион рублей освободить заключённого. 

Эмиль Фукс

Теги: Красноярский край тюрьма

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирская пенсионерка создала инсталляцию из брошенных плюшевых мишек

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Только один субъект Сибири попал в список регионов с высокими зарплатами

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые милые кошки Новосибирского зоопарка

сегодня 16:15 Общество 0 Коммент.

Участникам «Кросса нации» в Новосибирске измерят давление и пульс

сегодня 15:42 0 Коммент.

За стриптиз отстранили врио начальника колонии

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Дым от пожара возле новосибирской «Ленты» видно с правого берега

сегодня 15:15 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка погибла от передозировки лидокаина

сегодня 14:51 Хроника 0 Коммент.

Солист новосибирской филармонии споёт на уборке озера

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсети

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Опасные волны: спасатели просят новосибирцев держаться подальше от воды

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирский живодёр может сесть на пять лет

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Голая сибирячка разгуливала по улице и крушила киоски

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Убийство лосей и косуль обойдётся россиянам в 400 раз дороже

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Стихия идёт в Новосибирск: ураган оставил без света пять районов Омской области

сегодня 12:48 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок отрубил топором пальцы младшему брату

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Сибиряк выловил огромного хищника в водах Иртыша

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Пожар и эвакуация в центре Новосибирска: подробности

сегодня 11:43 Хроника 0 Коммент.

Назван самый популярный цвет нового IPhone в Новосибирске

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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