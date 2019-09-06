За стриптиз отстранили врио начальника колонии

Скриншот с видео Telegram-канала krsk1

Видео с откровенными танцами опубликовали сотрудники колонии; ФСИН начал служебную проверку.

Руководство ГУФСИН по Красноярскому краю начало служебную проверку из-за опубликованного в сети видео. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На ролике видно, как сотрудники красноярской колонии-поселения № 14 в служебной форме танцуют, раздеваясь ближе к концу видео.

На время служебной проверки временно исполняющий обязанности начальника КП-14 отстранён от работы. Представители ФСИН в комментарии добавили, что действия проходили в одном из сельских клубов, а не на территории колонии.

Напомним, в августе один из сотрудников новосибирской колонии № 2 предлагал за миллион рублей освободить заключённого.