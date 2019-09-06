Заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасатели

Фото с сайта ГУ МЧС по Республики Крым

Женщина шла по тропе и забрела в чащу кустарника; оттуда её спасли сотрудники МЧС.

Заблудившуюся жительницу Новосибирска нашли в зарослях кустарника в районе скального массива над Свято-Успенским монастырём. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.

Спасателям поступило сообщение о том, что женщина заблудилась около пещерного города. Сотрудники МЧС выдвинулись на помощь и нашли туристку в районе скального массива над Свято-Успенским монастырём. Женщина заблудилась в зарослях кустарника и не смогла сама выбраться. Спасатели эвакуировали туристку с помощью специального оборудования, после чего доставили в Бахчисарай.

По словам сотрудников МЧС, заблудившаяся не нуждалась в медицинской помощи. После происшествия, женщина рассказала, что родилась в Новосибирске. Во время прогулки она чётко следовала тропе, но в какой-то момент заблудилась и, осознав, что выбраться не сможет, позвонила спасателям.

Сотрудники ГУ МЧС напоминают, что перед выходом с туристической группой, необходимо регистрироваться в МЧС, а также брать с собой удобную обувь, телефон, фонарик и запас воды и еды.

Напомним, в июле 2018 года беспилотник нашёл заблудившуюся женщину в Красноярском крае.