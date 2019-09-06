Заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасатели

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Заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасателиРубрика: общество
21.09.2019 09:39
Фото с сайта ГУ МЧС по Республики Крым
Женщина шла по тропе и забрела в чащу кустарника; оттуда её спасли сотрудники МЧС.
Заблудившуюся жительницу Новосибирска нашли в зарослях кустарника в районе скального массива над Свято-Успенским монастырём. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.
Спасателям поступило сообщение о том, что женщина заблудилась около пещерного города. Сотрудники МЧС выдвинулись на помощь и нашли туристку в районе скального массива над Свято-Успенским монастырём. Женщина заблудилась в зарослях кустарника и не смогла сама выбраться. Спасатели эвакуировали туристку с помощью специального оборудования, после чего доставили в Бахчисарай.
По словам сотрудников МЧС, заблудившаяся не нуждалась в медицинской помощи. После происшествия, женщина рассказала, что родилась в Новосибирске. Во время прогулки она чётко следовала тропе, но в какой-то момент заблудилась и, осознав, что выбраться не сможет, позвонила спасателям.
Сотрудники ГУ МЧС напоминают, что перед выходом с туристической группой, необходимо регистрироваться в МЧС, а также брать с собой удобную обувь, телефон, фонарик и запас воды и еды.
Напомним, в июле 2018 года беспилотник нашёл заблудившуюся женщину в Красноярском крае.
Дарья Мелехова
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