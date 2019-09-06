Заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсети

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Заокеанская змея во дворе Новосибирска удивила соцсетиРубрика: общество
20.09.2019 14:03
Фото с сайта Exoticasia.ru
Змея из Америки появилась во дворе Калининского района; пользователи соцсетей советуют звонить в МЧС.
Жительница Новосибирска столкнулась с экзотической змеёй во дворе пятиэтажки в жилмассиве «Юбилейный». Сегодня, 20 сентября, женщина выложила видео в городское сообщество «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл сегодня утром на улице Столетова возле остановки «Библиотека». Прохожая сперва заметила «чёрный шнурок», вблизи оказавшийся змеёй.
«Сначала я подумала, что это какая-то игрушка, но неожиданно змея начала двигаться. Не знаю, ядовитый это вид или нет, наверное, сбежала от заводчика. Просьба к хозяевам змей проверить своих питомцев, вдруг это ваша», – написала женщина на условиях анонимности.
Подписчик «АСТ-54» Александр Вороненко рассказал, что по виду змея напоминает маисового полоза, который не ядовит. Другие комментаторы предложили позвонить в МЧС.
Маисовый полоз – популярная змея для заводчиков рептилий, стартовая цена на неё начинается с тысячи рублей. Родиной маисового полоза является Северная Америка.
Напомним, 10 сентября новосибирцы обсуждали стаю медведей на Северном объезде.
Никита Манько
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