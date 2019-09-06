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Жители Оби решили очистить озеро, не признанное администрацией города

Рубрика: общество

20.09.2019 12:15

фото и видео из группы «Город Обь онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»

В городе Оби жители объявили субботник; чистить будут озеро, которые местные власти не считают водоёмом. 

Жители города Оби в Новосибирской области в субботу выйдут на общегородской субботник. Организовали его не власти и не экологи, а просто небезразличные горожане. Чистить предлагают Козловское озеро. Это водоём, который расположился в районе улицы Чкалова и военного городка. 

Для коренных обчан это место значит очень много. Здесь был пляж, люди приходили отдыхать семьями. Купались. Фотографировались. Теперь об этом напоминают только чёрно-белые фотографии. 

Жители Оби уверены, что водоём мог бы стать достопримечательностью города. Однако местные власти не признают озеро ни водным объектом, ни естественным испарителем. И не собираются его очищать. 

В ответе местного коммунального предприятия жителям Оби сообщили, что на уборку Козловского озера заключён контракт с ООО «Экология Новосибирск». За всё лето данная организация ни разу не провела уборку территории, за очистку которой ей платят деньги. 

Субботник пройдёт 21 сентября в 11 часов. Местные жители раздобыли лодку, чтобы собирать с поверхности воды пластиковые бутылки, пакеты и прочий хлам. Всем, кто захочет присоединиться к акции, выдадут перчатки и инструмент. 

Напомним, в мае жители Оби организовали фонд субботников. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область субботник город Обь

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