Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

фото с сайта мэрии Новосибирска

Будущий строитель четвёртого моста в Новосибирске взял кредит в “Газпромбанке”; банк открыл кредитные линии на финансирование операционной деятельности и уплате НДС.

В Новосибирске фирма, которая взялась за строительство четвёртого моста через Обь, заручилась кредитной поддержкой “Газпромбанка”. Финансовая организация дала добро на предоставление 2,4 миллиардов рублей на осуществление операций по уплате НДС.

«Капитальные затраты в соответствии с Концессионным соглашением оцениваются в размере 37 млрд руб. с учетом НДС. При этом порядка 26 млрд руб. планируется выделить за счет капитального гранта, предоставляемого концедентом в лице Новосибирской области. Остальные затраты будут профинансированы за счет собственных средств группы «ВИС» и привлекаемого заемного финансирования», — говорится в официальном сообщении пресс-служба «Газпромбанка».

Напомним, в июне в Новосибирске выбрали подрядчика для сноса строений на участке, предназначенном под четвёртый мост.