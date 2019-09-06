Масштабные вырубки леса показали в сети

фото со страницы "Топор - горяие новости" в социальной сети "ВКонтакте!

В сети появились фото масштабных вырубок леса в Архангельской области; склад древесины тянется на несколько километров.

В сети опубликовали фото из Архангельской области: на кадрах — вырубка леса. Съёмка сделана как с земли, так и с воздуха. На фото запечатлены деляны, оставшиеся без древесины вообще и склад срубленного леса, который протянулся на несколько километров и достегает несколько метров в высоту.

Фото разметили в группе “Топор. Горячие новости” в социальной сети “ВКонтакте”.

Напомним, российский Greenpeace запустил бота — борца с лесными пожарами.