Масштабные вырубки леса показали в сети

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Масштабные вырубки леса показали в сетиРубрика: общество
21.09.2019 16:12
фото со страницы "Топор - горяие новости" в социальной сети "ВКонтакте!
В сети появились фото масштабных вырубок леса в Архангельской области; склад древесины тянется на несколько километров.
В сети опубликовали фото из Архангельской области: на кадрах — вырубка леса. Съёмка сделана как с земли, так и с воздуха. На фото запечатлены деляны, оставшиеся без древесины вообще и склад срубленного леса, который протянулся на несколько километров и достегает несколько метров в высоту.
Фото разметили в группе “Топор. Горячие новости” в социальной сети “ВКонтакте”.
Напомним, российский Greenpeace запустил бота — борца с лесными пожарами.
Татьяна Картавых
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