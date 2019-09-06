Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

Фото и видео со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

На трассе Новосибирск – Бийск, мотоциклист не справился с управлением и допустил наезд на автомобиль Suzuki Escudo; от падения на асфальт он сломал ногу.

В Черепановском районе на Чуйском тракте в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель мотоцикла. По сообщению на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на автомобиль «Сузуки Эскудо».

От удара мотоциклист упал на асфальт и повредил ногу. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. По предварительным данным у молодого человека перелом ноги.

Напомним, 3 сентября в Черепановском районе погиб мотоциклист.