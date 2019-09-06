На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

Фото и видео со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Ленинском районе Новосибирска на строительстве объекта энергетики произошло чрезвычайное происшествие; месяц назад там придавило троих рабочих обрушившейся стеной.

На улице Ударной в Ленинском районе вновь потребовалась помощь медиков. На стройке придавило рабочего трубой. Об этом сообщается на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, труба скатилась на одного из рабочих. Остальные помогли достать пострадавшего и донесли его машины скорой помощи. На месте ЧП работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Данные о состоянии пострадавшего уточняются.

Напомним, 28 августа обрушившаяся стена придавила трёх рабочих.