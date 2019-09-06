На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

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На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубойРубрика: проиcшествия
21.09.2019 14:21
Фото и видео со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В Ленинском районе Новосибирска на строительстве объекта энергетики произошло чрезвычайное происшествие; месяц назад там придавило троих рабочих обрушившейся стеной.
На улице Ударной в Ленинском районе вновь потребовалась помощь медиков. На стройке придавило рабочего трубой. Об этом сообщается на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как стало известно, труба скатилась на одного из рабочих. Остальные помогли достать пострадавшего и донесли его машины скорой помощи. На месте ЧП работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства произошедшего.
Данные о состоянии пострадавшего уточняются.
Напомним, 28 августа обрушившаяся стена придавила трёх рабочих.
Анатолий Якимов
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